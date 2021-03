La Audiencia Nacional condena a 1.008 años al etarra Rubenbach por el atentado de la calle Corazón de María

La Audiencia Nacional ha condenado a 1.008 años de prisión al miembro de la banda terrorista ETA Juan Luis Rubenach, alias 'Txurdo', 'Honorio' o 'Julio', por el atentado cometido el 6 de noviembre de 2001 contra el entonces secretario de Ciencia Política Juan Junquera en la calle Corazón de María de Madrid, en el que 95 personas resultaron heridas. También le condena por el intento de asesinato al exconsejero del Tribunal de Cuentas Paulino Martín y a la fiscal Blanca García a lo largo del año 2000.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que condena al miembro del 'comando Madrid' de ETA por 97 delitos de asesinato en grado de tentativa, depósito de armas de guerra y de explosivos, delito continuado de sustracción de vehículos, un delito de asesinato en grado de conspiración y estragos terroristas.

Aunque la condena es superior a los 1.000 años, la sentencia indica que el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión será de 30 años, tal y como establece el artículo 76 del Código Penal.

Juan Luis Rubenach, que suma otras dos condenas por dos atentados cometido por la banda terrorista en la capital, fue entregado por Francia en 2019, donde huyó tras la detención de varios miembros del comando que ya están condenados por estos hechos.

La sentencia explica que Rubenach fue uno de los primeros miembros del denominado 'comando Buru Ahuste' que se desplazó a Madrid en septiembre de 1999 y hasta noviembre de 2001 vivió entre Madrid, donde se pretendía atentar, y Salamanca, donde se custodiaban las armas y explosivos que recibían de Francia.

El 6 de noviembre de 2001, a las 9.00 horas, el comando hizo explosionar un coche bomba en la calle Corazón de María de Madrid, cuando pasaba el vehículo del entonces subsecretario de Política Científica Juan Junquera. Resultaron heridas otras 94 personas que se encontraban en la zona.

SABÍAN QUE LA EXPLOSIÓN ALCANZARÍA A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS

Los magistrados explican que la finalidad del comando era atentar contra la vida de Junquera, pero, destacan, que el modo de ejecución elegido evidenciaba que los autores "asumían y aceptaban que aparte del objetivo, la explosión alcanzaría a un gran número de personas, igualmente desprevenidas e indefensas".

Dada la hora en que se había planeado el atentado, "la calle estaría concurrida con gente acudiendo a su trabajo, negocios o a los colegios, lo que además conocían los autores por las vigilancias previas sobre el objetivo", subraya la resolución.

La sentencia recoge los indicios recabados contra Rubenach, entre ellos sus huellas dactilares aparecidas en los pisos utilizados por la organización terrorista en Salamanca y Madrid. Incluye el testimonio de dos miembros de ETA, Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga, ya condenados por estos hechos a 1.042 años de cárcel, que en el juicio que se celebró el pasado enero reconocieron que el comando utilizaba un piso en Salamanca en el que se guardaban las armas y explosivos.

INTENTOS DE ASESINATO

En relación con el intento de asesinato del ex consejero del Tribunal de Cuentas Paulino Martín y de la fiscal de la Audiencia Nacional Blanca García, la Sala explica que el comando de ETA colocó varias veces coches bomba en las inmediaciones de sus respectivos domicilios para hacerlos explotar al paso de éstos pero no consiguió su objetivo.

En el caso del ex consejero del Tribunal de Cuentas, el tribunal señala que no el atentado afortunadamente no tuvo lugar porque no aparecía el coche de la víctima o los miembros del comando no pudieron aparcar el coche bomba; y en el caso de la fiscal, porque su vehículo no pasó por el lugar previsto o lo hizo en dirección contraria, teniendo que desistir cuando empezaron unas obras en la calle.