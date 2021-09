La Audiencia Nacional celebra este jueves la vista de extradición a Perú de un español responsable de tráfico de aves

La Audiencia Nacional celebra este jueves la vista de extradición a Perú de Alberto Sierra Olivan, un ciudadano español requerido por las autoridades del país sudamericano por su participación en el tráfico de aves prohibidas hacia España.

En su escrito, la Fiscalía se opone a la entrega de Sierra a Perú invocando el principio de la no entrega potestativa de los nacionales. De esta forma, el Ministerio Fiscal propone que sea juzgado en España dado que el detenido "tiene nacionalidad española de origen, arraigo en España" y ha estado "siempre a disposición del Tribunal".

De la misma forma, la Fiscalía recuerda que ya se ha rechazado previamente la extradición de Sierra. Concretamente, cuando este se vio envuelto en la importación de la especie rupícola peruviana, conocida como el gallito de las rocas, un animal protegido por la legislación peruana pero que no estaba incluido en la española.

Así, el Ministerio Fiscal explica que, en España, las aves con las que traficaba Sierra no están protegidas, por lo que no puede ser juzgado por un delito de tráfico ilegal de especies. Conforme a la legislación española, Sierra tampoco habría cometido un delito de contrabando, puesto que el total de todos los animales no supera los 50.000 euros que trazan "la frontera entre el delito aduanero y la mera infracción administrativa".

La petición de extradición de Perú llega después de que Sierra fuese sorprendido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima el 25 de junio de 2016 en posesión de un total de 34 aves silvestres sin contar con la autorización para ello, y entre los que se contaban algunas variedades del tucán como el andino, el cabezón o el rabirojo.

OPERACIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE AVES Y HUEVOS

Esto dio lugar a la apertura de la Operación Suzaku, culminada en noviembre de 2017, con la detención de una treintena de personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Sudamérica.

La desarticulación de esta organización, que utilizaba mulas para el transporte de las aves o sus huevos por vía aérea, se saldó con la detención de 29 personas en distintos puntos del territorio nacional, así como en otros países, a las que habría que sumar otras 2 personas que han sido investigadas no detenidas en España.

Por su parte, Sierra fue detenido en septiembre de 2019 en Logroño por agentes de la Guardia Civil en cumplimiento de una orden internacional de detención que se basaba, precisamente, en la adquisición, transporte y entrega de esas mismas aves con la finalidad de su exportación a España.

Su detención se enmarcaba dentro de las actividades específicas para la reducción de los delitos contra la fauna y destrucción de hábitat previstas por el Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, financiado por la Unión Europea, y en el Plan de Acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES).