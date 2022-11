Audiencia Nacional avala no ampliar más plazos de Púnica para evitar demoras

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez de Púnica de rechazar nuevas pruebas en la pieza número 9, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, tras finalizar el pasado enero la instrucción, para evitar dilaciones indebidas en una causa que se instruye desde hace 8 años.

En un auto, la sección cuarta de lo Penal rechaza el recurso interpuesto por las acusaciones populares ejercidas por PSOE y ADADE reclamando que se revocara la resolución en la que se rechazaba ampliar un plazo más para permitir al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado en el caso Gürtel, aportar pruebas con las que pretendía demostrar esa presunta financiación ilegal.

Recurso al que se adhirieron las fiscales de Púnica Carmen García y Teresa Gálvez al entender que si el exalcalde, que se encuentra en prisión, no ha podido presentar en tiempo y forma "el informe" que se comprometió a entregar sobre esas supuestas irregularidades ha sido por "causas ajenas" a su propia voluntad.

La acusación popular defendía que, si bien no era imprescindible ampliar el período de instrucción, el cierre de dicha fase procesal no podía ser óbice para favorecer la elaboración y entrega de ese informe, máxime cuando tras ser rechazada una última prórroga se han mantenido las últimas cuatro diligencias acordadas -que aún no han sido ejecutadas-, sin que se haya apreciado por ello "ningún perjuicio para los investigados".

Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre impugnó este recurso pocos días antes de quedar fuera del caso Púnica.

"Esta causa se instruye desde hace siete años y esta pieza está concluida desde hace más de cinco meses a la sola espera del capricho de este sujeto, por lo que pedir ahora una nueva prórroga para practicar las pruebas prospectivas que resulten de la imaginación del señor Ortega resulta sencillamente impresentable", expuso Aguirre.

Analizadas todas las alegaciones, la Sala coincide ahora en "la impertinencia de proseguir las actuaciones de una instrucción que acabó" el pasado 25 de enero, "una vez agotados los plazos concedidos al testigo", que se "autoincriminó" para examinar la documentación de la causa y elaborar un denominado informe sobre las cuestiones sometidas a comprobación, entre ellas las cuentas oficiales del Mercado Puerta de Toledo.

"Muy al contrario, el mantenimiento de la situación creada mediante aquella insólita actuación, basada en su momento en el interés de conocer los entresijos de determinadas conductas supuestamente opacas, vulnera el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, en una causa que se instruye desde hace ocho años", sostiene la Sala.

Los magistrados apuntan además que Ortega "no goza de la consideración de un perito, un auditor, ni un experto forense que tenga que analizar la causa para emitir un dictamen o efectuar unas conclusiones, amparado en discutibles razones de supuesta colaboración con la Justicia, que no ha materializado a través de un adelanto de sus pesquisas ni de un examen de su ordenador".

Añade el auto de la Sala, contra el que no cabe ya recurso alguno, "las excusas acerca de las dificultades para acceder a la documentación que posee y a un ordenador, carecen de sentido".

"En consecuencia, resulta inverosímil prolongar artificiosamente el plazo para la incorporación (por un testigo) de un documento que todavía no se ha elaborado, no pudiendo hacerse depender la instrucción de la voluntad de dicho testigo".