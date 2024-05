La Audiencia Nacional anula la primera condena a Villarejo y ordena dictar nueva sentencia

La Audiencia Nacional ha anulado la primera sentencia del caso Tándem que condenó a 19 años de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo por obtener información sensible de terceras personas, y ha ordenado al tribunal que le juzgó a dictar una nueva sentencia.



La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional considera que la sección cuarta de lo Penal, que fue la que sentó en el banquillo al excomisario y a otros 26 acusados, no tuvo en cuenta todas las pruebas que se presentaron en el juicio y le ha instado a que repita la sentencia y se pronuncie sobre todos los delitos por los que se acusaba.



Así lo acuerda en una sentencia dictada este martes, en la que ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, que pedía elevar la pena de Villarejo y condenarle también por el cohecho que el tribunal no vio, y de varios acusados.



Esta decisión, que supone un vuelco a la primera sentencia contra el excomisario, se conoce el mismo día que la sección cuarta -que es la que enjuicia todas las piezas del extenso procedimiento- haya condenado a Villarejo a tres años y un día de cárcel por cohecho por otro de sus encargos: haber investigado a uno de los árbitros del laudo entre el grupo Planeta y Kiss FM.