La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de los funcionarios contra el acuerdo de Justicia y los LAJ

El sindicato de trabajadores de Justicia impugnó la subida de hasta 450 euros brutos al mes a los letrados de la Administración

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que presentaron los funcionarios del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) contra el acuerdo que firmó el Ministerio que dirige Pilar Llop con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para pactar la subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que "pueden estar en juego derechos como el de la negociación colectiva", por lo que ha entendido que no hay razones para inadmitir el recurso.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, STAJ presentó el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que la Administración del Estado rubricó el 28 de mazo con el comité de huelga de los LAJ --integrado por el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) y la Asociación Independiente de LAJ (AInLAJ)-- para poner fin a la huelga indefinida que se prolongó durante dos meses.

El pasado 3 de mayo, los magistrados de la Audiencia Nacional dieron traslado a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que informasen sobre la "posible falta de jurisdicción para conocer del presente recurso", dado que "lo que se impugna no es un acto administrativo sino un acuerdo que no tiene encaje en lo previsto en el artículo 1.1 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa". Ahora, ha concluido que "no procede acordar, de momento, la inadmisión del presente recurso".

Cabe recordar que el acuerdo entre Justicia y los LAJ se firmó después de dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

RECLAMACIONES EN CASCADA

Tras aquel pacto adoptado con los LAJ, otros sectores --como el de jueces, fiscales y funcionarios-- avisaron de que pedirían también subidas de salarios. De hecho, las asociaciones de jueces y fiscales llegaron semanas después a un acuerdo en el que firmaron una subida similar.

En cifras absolutas, los letrados consiguieron un incremento total de 22,7 millones de euros, mientras que jueces y fiscales lograron unos 46,7 millones de euros. Ambas cifras se quedan por debajo de los 200.000 millones de euros que reclaman los 45.000 funcionarios.

El comité de huelga de los funcionarios --integrado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- sigue sin alcanzar un acuerdo con Justicia. Hasta ahora, se han celebrado tres reuniones con el Ministerio.

En ninguna de las tres se ha debatido una oferta económica; en la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga rechazó este ofrecimiento y optó por encerrarse en la sede del Ministerio, aunque tres días después abandonó el edificio avisando que el conflicto aún no ha terminado.