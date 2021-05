Audiencia de Barcelona mantiene cárcel para 6 manifestantes por quemar furgón

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva por riesgo de fuga a seis de los ocho manifestantes acusados de integrar un grupo anarquista que durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel quemó un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona en el que había un agente.

Así lo ha decidido la sección décima de la Audiencia de Barcelona en seis autos en que desestima los recursos de las defensas y acuerda, como solicitaron la Fiscalía y las demás acusaciones, mantener en prisión a estos seis manifestantes, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros dos supuestos miembros del grupo, entre ellos la única española -M.F.-, que ya han quedado en libertad.

En concreto, la Audiencia ha acordado mantener en prisión a A.F., un italiano que supuestamente lideraba el grupo que los Mossos d'Esquadra vinculan con el anarquismo, E.A., D.I., J.S., E.C. y L.C., encarcelados desde el pasado 3 de marzo acusados de homicidio en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños y manifestación ilícita.

Según la sala, aunque en el actual momento de la instrucción no se ha podido efectuar una imputación individualizada respecto de la actuación de cada uno de los ellos -seis son italianos, uno francés y otra española-, existen indicios de que su actuación fue "conjunta en todo momento", con una "clara distribución de funciones" dentro del "grupo criminal" integrado por unas 15 personas al que supuestamente pertenecen.

La Audiencia avala también que se mantenga por ahora la acusación por tentativa de homicidio, por el incendio de un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro el pasado 27 de febrero, cuando formaron un grupo de unas 15 personas, a los que los Mossos siguieron con agentes infiltrados, que comprobaron que se reagrupaban para buscar otros objetivos cuando su líder, A.F., gritaba "chihuahua".

"Lo que querían las personas que estaban asediando el vehículo (de la Urbana) no lo sabemos, lo que sí podemos inferir es que necesariamente se tuvieron que imaginar que prender fuego a los bajos de un vehículo, que por definición lleva gasolina, gasoil o el combustible que sea, supone un riesgo de que se incendie. Y si hay una persona dentro existe la posibilidad de que se queme", apunta la sala.

"Esto es un pensamiento lógico que los autores tuvieron que hacerse, pese a ello no sólo no ayudaron a apagar el incendio cuando vieron que se estaba produciendo, sino que lanzaron piedras contra el mismo de forma que el agente no podía salir del mismo por el lado que ellos estaban", agrega la Audiencia, que recuerda que el agente de la Urbana testificó que temió por su vida.

Según la Audiencia, aunque no se ha podido determinar con exactitud qué hacia cada uno de los acusados, sí existen indicios para atribuirles una "coautoría" ya que supuestamente actuaron en grupo con planificación previa y "con distribución de roles": "Unos dañaban, otros quemaban y otros vigilaban, era una actuación en grupo", puntualiza la sala.

En este sentido, apunta que aunque "ciertamente" puede resultar "anecdótico" que los detenidos llevaran mecheros idénticos, si a ello se suma que cuatro de ellos, todos de nacionalidad italiana, vivían juntos en una casa ocupada, y que fueron detenidos en el mismo lugar -la calle Valencia, a la altura del número 143-, "cierta relación debe existir entre ellos", más allá de la que admiten.

La sala desestima los recursos de las defensas y les mantiene en prisión porque pese a que reconoce que ya no existe riesgo de reiteración delictiva -porque han cesado los disturbios por Hasel-, sí que existe riesgo de fuga, tanto por la propia gravedad de las penas que se les pueden imponer como por el hecho de que no presentan arraigo suficiente en España y algunos de ellos tampoco en Italia.