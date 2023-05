La Audiencia Álava acuerda que 5 condenados en el "caso de Miguel" no entren en la cárcel

La Audiencia Provincial de Álava ha suspendido la ejecución de la pena de cárcel a cinco condenados en el "caso de Miguel", la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi, porque las penas son inferiores a dos años, carecen de antecedentes y han abonado la responsabilidad civil.

Así lo ha decidido al Audiencia alavesa en sendos autos relativos a Ainhoa Bilbao, la mujer del cabecilla de la red corrupta Alfredo de Miguel; a Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de otro de los responsables, Koldo Otxandiano; Iñaki Echaburu, Josu Arruti y Sergio Fernández.

Quedan pendientes de emitir los autos relativos a los otros siete condenados, aunque no todos tienen penas de cárcel. Por el momento el único que ha entrado en prisión ha sido el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, que pasará en la cárcel alavesa de Zaballa 7 años y 1 mes.

En sus autos la Audiencia valora que las penas son inferiores a 2 años, que no tienen antecedentes penales y que han satisfecho la responsabilidad civil. De esta manera el tribunal decide que estos cinco condenados no entren a prisión siempre y cuando no vuelvan a delinquir.

Entre los autos que todavía debe dictar la Audiencia Provincial de Álava están los relativos a los principales responsables de la trama corrupta.

Así, el tribunal aún debe pronunciarse sobre el ingreso en prisión de De Miguel, ex número 2 del PNV en Álava y exdiputado foral, condenado a 12 años y 4 meses (aunque con un máximo de tiempo efectivo en prisión de 9 años); el también exdirigente de este partido Aitor Tellería (5 años) y su compañero de partido Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses).

De Miguel ha presentado una petición de indulto y los tres han alegado enfermedad para evitar la cárcel. Esto obliga a efectuar el correspondiente examen forense médico, lo que demorará la decisión de la Audiencia y su posible ingreso en prisión.