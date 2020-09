Audiencia admite a trámite recurso de Cantabria por impago del IVA de 2017

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha adelantado que la Audiencia Nacional ha admitido ayer a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno regional para reclamar al Ejecutivo central los más de 45 millones de euros de la mensualidad del IVA impagada de diciembre de 2017.

El pasado 11 de septiembre el Gobierno de Cantabria interpuso ese recurso contencioso-administrativo para reclamar el importe de esa mensualidad de 45.561.540 euros, y los intereses legales correspondientes.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional formalizaron la demanda una vez desestimado por silencio administrativo del requerimiento previo presentado el pasado mes de marzo.

En el Foro Económico de El Diario Montañés, el primero presencial desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Revilla ha anunciado que la Audiencia Nacional ha admitido ayer a trámite ese recurso y ha dicho que cree que "el Gobierno de España va a perder".

Revilla ha destacado esa decisión del Gobierno PRC-PSOE de recurrir ese impago, ya que ha dicho que los dos partidos que conforman el Ejecutivo cántabro "no se escabullen cuando hay que tomar decisiones en favor de Cantabria" y ha añadido que no sabe porqué el resto de comunidades autónomas "no lo piden".

"Eso del IVA es un tema muy gordo. Cantabria vive de impuestos propios y de impuestos cedidos, y de algunos impuestos nos dan un 50 por ciento y los recauda el Gobierno de España: lo coge y te lo dan. Es como si una empresa manda a un señor de la oficina a cobrar un cheque y no se lo da, pues se han quedado con el IVA de un mes, y eso son 44 millones de euros", ha considerado el presidente.

Y ha reiterado que esa demanda ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional para que el Ejecutivo central pague "los 44 millones por apropiación indebida". EFE

