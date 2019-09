Atutxa (PNV) dice, ante unas posibles elecciones, que se ha olvidado "demasiado fácil" la manifestación en Colón

Afirma, por el "poco tiempo" que resta en Euskadi para el fin de la legislatura, "una prórroga no sería lo peor"

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha afirmado este lunes, ante la posibilidad de que haya una nueva convocatoria de elecciones generales, que se ha "olvidado demasiado fácil la manifestación en Colón", en referencia al acto contra las políticas del Gobierno del PSOE que reunió a los principales dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox, y "el temor que sentimos todos" entonces.

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Atutxa ha asegurado que "la máxima preocupación" del PNV en estos momentos es "la ausencia de Gobierno" en el Estado y la posibilidad de que se convoquen unas nuevas elecciones generales, ya que, en su opinión, "si de nuevo hay elecciones, en la mejor de las opciones, el próximo Gobierno se formaría a finales de enero o en febrero", con lo que ya pasaría "casi un año" desde los anteriores comicios generales.

Así, la dirigente jeltzale ha considerado que "no se tiene una verdadera actitud por el acuerdo cuando se hace todo público", en referencia a las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos de cara a lograr la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. En este sentido, ha lamentado que, "cuando se reunen, en una reunión de cinco horas se pasan dos y media o tres hablando de los desacuerdos, que no está mal si se hace para negociar y llegar a un acuerdo, pero no lo hacen para eso, sino para darle al otro en los morros".

De esta manera, ha indicado que una nueva convocatoria de elecciones generales favorecería a los partidos del bloque de la derecha, y que, aunque "quizás los dos bloques no cambiarían tanto, no ha pasado tanto tiempo desde las elecciones de Andalucía, los resultados que hubo y las consecuencias de esos resultados".

"Creo que hemos olvidado demasiado fácil la manifestación que hubo en Colón y el temor que sentimos todos. Si esa es una de las opciones para dirigir el Estado, debemos apoyar y posibilitar una alternativa, y por eso le dijimos al PSOE desde el principio que nosotros por lo menos no seremos un impedimento", ha afirmado.

PRESUPUESTOS VASCOS

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha señalado que el Gobierno Vasco tiene "tres opciones" para poder sacar adelante su proyecto de presupuestos para 2020, en referencia a EH Bildu, Elkarrekin Podemops y PP, aunque ha considerado que, si no logra los apoyos necesarios, teniendo en cuenta que "queda poco tiempo para terminar la legislatura, una prórroga no sería lo peor", aunque prefiere tener unas cuentas aprobadas.

La dirigente del PNV ha indicado que "no ve la opción de EH Bildu" para aprobar los presupuestos, ya que, en su opinión, "lleva todo el año mirando a las elecciones". "Ya lo vimos en la negociación de los presupuestos anteriores, y no veo que ahora vaya a cambiar. A la hora de dar el último paso, ven siempre en grave peligro su nombre e identidad y tienen que dar explicaciones a nivel interno. Ahora, y cuando se prevé que haya elecciones de aquí a seis o siete meses, sería dar oxígeno al PNV, por lo que lo veo difícil", ha explicado.

Asimismo, ha considerado que la opción del apoyo de Elkarrekin Podemos es "un misterio", aunque ha recordado que "el pasado año aprobamos gracias a ellos esas tres medidas especiales para sacar adelante los presupuestos y gracias a ello estamos gobernando ahora".

Por último, ha señalado que "habrá que ver qué pasa" en la convención que el PP vasco celebrará los próximos viernes y sábado en Vitoria. "Porque le oímos una cosa a Pablo Casado, otra a Alfonso Alonso y aquí en Vizcaya otra a Raquel González. No sabemos qué PP va a salir de todo eso y qué postura política va a adoptar en este remodelación", ha añadido.