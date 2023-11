IU atribuye el retraso en la elaboración del presupuesto de 2024 a las disputas entre concejales de gobierno

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha dicho este lunes que si el proyecto de presupuestos para 2024 sigue sin estar listo a pesar de que ya es 20 de noviembre es en buena parte por disputas entre los propios concejales del equipo de gobierno.

"Aquí lo que falta es rigor, realismo, y proyecto de ciudad", ha lamentado Llamazares en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo junto a la también edil Cristina Pontón.

Llamazares ha criticado que a estas alturas de año, y a pesar de que el PP tenga mayoría absoluta, siga habiendo un presupuesto "no nacido". Lo considera una "dilación inexplicable" que el gobierno local está intentando justificar a base de "excusas".

"Da la impresión de que los propios concejales del Ayuntamiento no están convencidos", ha comentado. "En buena parte la dilación está provocando pues distorsiones dentro del propio equipo que tiene mayoría absoluta y que es incapaz de sacar adelante el proyecto de presupuestos y es un presupuesto que no solamente no se ha dialogado con las fuerzas políticas sino que no se ha planteado siquiera un diálogo social", ha dicho.

"Yo no quiero que me recorten, que recorten al de al lado", ha resumido Gaspar Llamazares la situación. Ha añadido que el presupuesto que pondrá finalmente el Ayuntamiento será "de ajuste duro".

Ante esas situaciones, Llamazares ha planteado una serie de cuestiones que considera que ha de incorporarse al proyecto. Así, ha reivindicado un plan de vivienda asequible, un sistema de control de servicios externalizados (especialmente el transporte público), más presupuesto para unidades básicas de servicios sociales, un plan de igualdad, un fomento de Oviedo como capital cultural, la extensión de la educación 0-3 años, una partida para exposiciones en el Centro de Arte Ciudad de Oviedo, o dinero para la transición ecológica para la zona de bajas emisiones y para la renaturalización de la ciudad.