ATA adverteix que la pujada del salari mínim a 900 euros pot destruir ocupació i portar a l'economia submergida

Amor: "No és el moment ni de pujar impostos ni d'augmentar el gasto"

El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha advertit aquest dilluns que una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 900 euros en 2019 pot suposar una destrucció d'ocupació i portar a molts autònoms a abandonar el sistema per l'economia submergida.

Amor, abans de la inauguració de les jornades sobre l'eliminació de traves i tràmits de l'Administracions Públiques, ha assenyalat que en aquests moment encara s'està en una desacceleració, encara que siga "lleu", de l'economia, l'ocupació i el consum. Per açò, considera, davant el pla pressupostari que aquest mateix dilluns enviarà el Govern a Brussel·les, que "no és el moment ni de pujar impostos ni d'augmentar el gasto".

Sobre este tema, ha recalcat que des de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) es defèn una pujada del salari mínim perquè a Espanya és "molt baix", però ha defès que aquest increment ha de fer-se de forma progressiva i no augmentar-ho un 22% en un any.

En este sentit, ha recordat que ja hi ha un acord social per a incrementar el salari mínim a 850 euros en 2020, però que l'augment del 20% que proposa el Govern "suposarà un gasto addicional als autònoms de 3.000 euros en costos salarials a l'any per cada treballador contractat".

Sobre este tema, ha advertit que a un autònom que "ja pateix la pujada de llum, de costos de producció, i de dièsel, aplicar-li 3.000 euros de gastos més de cotitzacions i salaris pot suposar que no puga mantindre aquest lloc de treball".

A més, ha recordat que ja va advertir la ministra de Treball, Magdalena Valerio, que la pujada del salari mínim també implica la pujada de la base mínima, la qual cosa pot suposar que des de l'1 de gener els autònoms que estan cotitzant la base mínima vegen incrementades la seua cotització 35 euros al mes, la qual cosa suposa 420 euros a l'any.

En eixe sentit, ha criticat que l'acord del Govern no estipule una data concreta per a adequar les cotitzacions als ingressos reals i exigeix que als autònoms els ingressos dels quals no arriben a 12.600 euros en l'últim any no hagen de cotitzar per la base mínima sinó per la quota reduïda similar a la tarifa plana.

En eixe sentit, ha confiat que en el tràmit parlamentari de debat dels pressupostos es respecte l'acord del diàleg social d'una pujada progressiva del salari mínim i "una mesura per a evitar penalitzar als autònoms que facturen 900 euros i tinguen pagar 300 euros de cotització per a evitar que abandonen el sistema i vagen a l'economia submergida".

ELIMINACIÓ DE TRÀMITS BUROCRÀTICS

D'altra banda, ha destacat que s'ha arribat al cinqué acord amb el Ministeri d'Hisenda per a detectar les traves burocràtiques que "compliquen" als autònoms l'exercici de la seua activitat. En eixe sentit, ha exposat que els autònoms gasten 11 dies a l'any a emplenar aquests tràmits.

Sobre este tema, ha assenyalat que encara que s'han reduït les traves detectades cal seguir eliminant aquestes barreres perquè "moltes vegades és tan important com rebaixar impostos" ja que també els suposa "un estalvi de diners, de costos i de temps".

Enguany se'n van a centrar en les traves administratives a les quals s'enfronten el col·lectiu de professionals de l'advocacia en la seua relació amb l'Administració de Justícia. En eixe sentit, ha assenyalat que aquests professionals tenen fins al dia 15 per a presentar la declaració trimestral electrònica quan la resta té fins al dia 20.

De la mateixa manera, ha comentat que moltes vegades la pròpia administració electrònica els suposa "una complicació" per a molts autònoms perquè sense cita prèvia no t'atenen moltes administracions o el pagament mensual de les cotitzacions a la Seguretat Social en lloc de trimestral o semestralment malgrat que hi ha activitats que són temporals i la liquiditat la tenen passat eixe període.

Sobre este tema, el coordinador de l'àrea de CàrreguesAdministratives del ministeri de Política Territorial i Funció Pública, Antonio Castro, ha destacat que des de 2008 es porta aplicant una política de reducció de càrregues administratives i firmant convenis amb organitzacions com ATA, que tenen "una càrrega específica que la resta d'empresaris".

"Cal identificar on estan els problemes i solucionar-nos de la mans dels professionals i els propis autònoms que els pateixen", ha postil·lat.