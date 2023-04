Asturias rebaja el nivel de alerta por los incendios y las labores de vigilancia se centran en quince focos

Las lluvias y el cambio de dirección del viento han contribuido en las últimas a mejorar la situación de unos incendios que han afectado especialmente a la zona occidental del Principado, donde han llegado a evacuarse a cerca de 400 personas.



En estos momentos, las labores se centran en revisar y vigilar quince focos en Allande, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Tineo, Valdés y Villayón, que no tienen llama alguna, pero humean, según la última información facilitada por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Estas tareas se están llevando a cabo por tierra y aire -con un helicóptero- por parte de Bomberos de Asturias y agentes de Medio Natural.



La mejoría de la situación ha llevado al Gobierno asturiano a declarar el paso a fase de emergencia en Situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA).



Esta oleada, que comenzó hace once días, ha quemado ya unas 11.000 hectáreas, según las primeras estimaciones, sólo por detrás de las registradas en octubre de 2017 y diciembre de 2015, cuando quedaron arrasadas cerca de 13.000 y más de 16.000 hectáreas, respectivamente.



De este modo, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y equipos de apoyo de otras comunidades desplazados al Principado para colaborar en las labores de extinción han dejado de formar parte de un operativo que ha llegado a estar conformado por más de 800 personas en los últimas jornadas.



El fuego se ha cebado especialmente con la zona occidental de Asturias, donde se han quemado construcciones, como cabañas y hórreos, pero no residencias habituales, según el SEPA.



Los 78 concejos asturianos seguirán mañana, lunes, en riesgo extremo de incendios forestales, según el índice diario publicado por la Consejería de Medio Rural.