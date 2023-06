Asprodema y Carlos López Pérez presentan el libro infantil 'Mr. Down. Detective para casos difíciles'

Asprodema y Carlos López presentarán el próximo martes, 20 de junio, a partir de las 18,00 horas, el libro infantil 'Mr. Down. Detective para casos difíciles' en el espacio Santos Ochoa de Calvo Sotelo.

Mr. Down es un detective con un hijo que tiene Síndrome de Down. Su especialidad son los casos complicados, inverosímiles, con peticiones difíciles de creer y resoluciones increíbles. Pero quien resuelve en realidad todos los casos es Javier, su hijo, con una intuición y lógica que no es normal, al igual que los casos.

Este libro recoge tres historias con un hilo en común: lo extraño de los casos, la glotonería del detective e hijo, y las resoluciones que se escapan a la lógica. Es un libro infantil para niños y niñas a partir de 10 años.

Carlos López Pérez, economista de formación y profesión, hace incursiones en la literatura, especialmente la dedicada al público infantil. Ha publicado cuatro libros y dos sobre la figura de Mr. Down. Ganador de numerosos premios en concursos de toda la geografía nacional. De siempre ha tenido un interés por la escritura, pero con continuidad, a partir de 2008, año de la publicación del primer libro de Mr. Down y la consecución del primer premio Félix Pardo de Gijón.

ASPRODEMA-RIOJA es la Asociación Promotora de personas con Discapacidad intelectual Adultas, una Asociación que vio la luz en el año 1985, gracias a un grupo de padres, madres y profesionales que con gran entusiasmo y sin grandes medios comenzaron la aventura de ir generando apoyos a las personas con discapacidad intelectual, ir cambiando las actitudes de la sociedad para que incluya, que acepte la diferencia, que respete a la persona con discapacidad intelectual.

Un movimiento familiar y social, sin ánimo de lucro con vocación de servicio a las personas con discapacidad intelectual de La Rioja y a sus familias, que a lo largo de los años ha ido creando diversos Centros, servicios y programas, orientados todos ellos a mejorar la calidad de vida de estas personas.