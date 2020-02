La aspirante de Podemos a lehendakari avalada por Iglesias no descarta unificar su candidatura con la de Rosa Martínez

Afirma que el acuerdo en Irun entre PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos es "muy ejemplar" y "abre una vía que se debe trabajar"

La exdiputada y exsenadora de Podemos Miren Gorrotxategi, que disputará a Rosa Martínez la candidatura a la Lehendakaritza dentro del proceso de primarias del partido morado en Euskadi, ha afirmado este jueves que "siempre es posible" presentar una única lista y candidatura a la Lehendakaritza, pero que, para lograrlo, "hay que hablar". Además, ha afirmado que el acuerdo en Irun entre PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos es "muy ejemplar y abre una vía que se debe trabajar"

Gorrotxategi, que presentó este miércoles su candidatura junto a los tres diputados vascos en el Congreso, tiene el apoyo de la dirección estatal de Podemos. Por su parte, la exdiputada de Equo y dirigente del partido en el País Vasco Rosa Martínez tiene el respaldo de la dirección autonómica, que dirige Lander Martínez --que en su día fue próximo al ex dirigente de Podemos Íñigo Errejón, ahora fuera del partido--.

En una entrevista concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha indicado que no le corresponde a ella "marcar condiciones" para una posible lista unitaria dentro de la formación morada, y ha destacado que es "representante de un movimiento interno" y que no va a fijar "ni líneas rojas ni condiciones indispensables".

Aún así, ha considerado que, para que se diera a la posibilidad de unificar la candidatura, "habría que ver cómo se elabora la lista, de dónde, de qué parte y de qué movimientos sociales es la gente que se incluye en la lista. "En base a eso, decidiríamos si es el mejor modo y la mejor composición de una lista para nuestro proyecto político", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que ella no se presenta a las primarias de Podemos Euskadi "por ambición personal", sino porque se lo han pedido y porque puede. "Pero me lo han pedido para sacar adelante un proyecto político, y si hubiera otro modo de sacar adelante ese proyecto, por supuesto que yo no estoy empeñada en ser candidata", ha afirmado.

Además, Gorrotxategi ha indicado que el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, aún no le ha llamado tras su presentación como candidata a la Lehendakaritza en las primarias de la formación, aunque cree que le llamará "porque hay tiempo para hablar".

SIEMPRE EN EL PROYECTO DE IGLESIAS

Preguntada por las divisiones entre sectores que determinan la vida interna en Podemos, la aspirante a lehendakari ha asegurado que en Podemos Euskadi todos son 'pablistas' porque Iglesias "es el secretario general". "En principio, yo pienso que todos estamos de acuerdo con el secretario general", ha apostillado.

Eso sí, ha reconocido que ella "siempre" ha estado en "las listas, acciones e iniciativas que ha hecho Pablo". "Yo ya sé dónde estoy situada", ha añadido. "Por mi parte siempre he estado en el proyecto de mi secretario general. Al resto, habría que preguntarles a ellos. Yo sé lo mío", ha manifestado.

No obstante, ha señalado que aunque llamó a Iglesias para anunciarle su intención de presentar su candidatura en las primarias vascas, tiene claro que no necesita su aprobación para dar este paso.

IRUN

Por otro lado, Miren Gorrotxategi ha destacado que el acuerdo presupuestario al que llegaron PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) es "muy ejemplar y abre una vía que se debe trabajar". Además, ha asegurado que, "si no estuviera Podemos, sería imposible poner de acuerdo a dos formaciones políticas como PSOE y EH Bildu".

En este sentido, ha subrayado que "está claro" que prefiere una fórmula como la de Irun a otra en la que estuvieran junto a PNV y PSE, porque "nuestro proyecto político se define en torno a la justicia social".

"Si para lograr la justicia social, por ejemplo, hay que modificar el sistema fiscal hacia otro más progresivo para conseguir así servicios públicos mejores y más universales, o para lograr la igualdad material entre ciudadanos diferentes, creo que es más sencillo obtener esos objetivos políticos si las fuerzas políticas que se unen se situan en la izquierda, que de otra manera. El PNV, por ejemplo, no tiene intención de modificar el sistema fiscal, y sin cambiarlo difícilmentese logrará avanzar hacia la justicia social", ha explicado.