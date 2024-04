La US aspira al sello europeo de Excelencia en Recursos Humanos en la Investigación

La Universidad de Sevilla (US) se ha adherido a los principios descritos en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Charter & Code for Researchers). El objetivo final de esta medida es obtener el sello europeo de Excelencia en Recursos Humanos en la Investigación (HR Excellence in Research Award).

La obtención de este sello se enmarca en la estrategia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) de la Comisión Europea. "Se trata de una certificación que acredita el compromiso de la institución con el desarrollo de un entorno laboral favorable y atractivo para el personal investigador, fomentado así que la Universidad de Sevilla sea una institución de referencia para la contratación de investigadores y contribuya al desarrollo del mercado laboral europeo", según lo detallado por la Hispalense en una nota de prensa.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, y el vicerrector de Investigación, Julián Martínez, han mantenido ya un primer encuentro con decanos y directores de centros, institutos y departamentos para exponerles el procedimiento que se va a llevar a cabo en la obtención de esta acreditación europea. En el transcurso de la sesión, el rector ha puesto de manifiesto la "relevancia" que la obtención de este sello tendrá en las actuaciones de captación y retención de talento investigador en la US, así como en las condiciones de financiación de proyectos y acciones de ámbito europeo.

La Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores contienen un total de cuarenta principios para garantizar un entorno laboral propicio para el personal investigador. Estos principios incluyen derechos y obligaciones del personal investigador y la institución que los contrata, aspectos éticos y profesionales, criterios de contratación y selección, condiciones de trabajo y diversos aspectos sobre su formación y desarrollo.

En el contexto de estos principios, el vicerrector de Investigación ha incidido en la importancia de que los procesos de contratación de investigadores sean abiertos, transparentes y basados en méritos (OTM-R, Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers). A continuación, ha explicado las distintas fases del procedimiento para la obtención del sello, así como las partes implicadas en el proceso.

Dicho proceso se inicia con el envío a la Comisión Europea de una carta de adhesión a los principios de la Carta y el Código y con la elaboración de un análisis gap o análisis de necesidades, que conducirá a la elaboración de un Plan de Acción que se implementará en dos años tras la obtención del sello. Para poder llevar a cabo el análisis gap, se ha acordado iniciar una encuesta a los investigadores de la US que permitirá detectar fortalezas y debilidades en el alineamiento con los principios de la Carta y el Código.

Esa encuesta será "una importante herramienta" para el equipo de trabajo que se encargará de la elaboración del Plan de Acción. La colaboración de todos los colectivos de investigadores en la realización de la encuesta será "esencial", ha remarcado la US, para poder disponer de un número adecuado de respuestas que permitan seguir trabajando en esta fase inicial del proceso.