La Asociación de Fiscales pide constituir ya la Comisión Ética Fiscal

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto dictado el pasado 7 de febrero por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que suspende "sine die" el plazo para la constitución de la Comisión Ética Fiscal.

En un comunicado esta organización indica que "la suspensión no ha sido comunicada públicamente y se ha acordado tras la petición de la Asociación de Fiscales de que se cumpliesen los plazos para la convocatoria, cuando ya se habían superado".

La asociación explica que la fiscal general fundamenta tal suspensión "en la convocatoria de un proceso de selección del séptimo integrante de la Comisión (de origen ajeno al Ministerio Fiscal) cuando la elección le corresponde a la propia Comisión, en la que ella no se integra".

Por ello insiste en que "solo a la Comisión de Ética le corresponde decidir si lo nombra directamente o si convoca un proceso de selección".

La Asociación de Fiscales expresa su deseo de que "la democracia venza a suspensiones interesadas y unilaterales y que se convoque la constitución de la Comisión de Ética Fiscal".

Recuerda que Dolores Delgado "acordó la suspensión del plazo para la constitución de la Comisión so pretexto de iniciar un proceso inspirado en principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la ética, la filosofía del Derecho y la filosofía moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética Fiscal".

Pero la Asociación de Fiscales advierte que de esta forma "se ha suspendido un plazo vencido para convocar un proceso del que nadie tiene noticia".

"No sólo porque no se haya comunicado a la Carrera, que no se ha hecho, sino porque no se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver tal proceso", agrega.

La asociación comenta que los miembros de la comisión "deben sentirse absolutamente libres ya que este nuevo órgano está "llamado a aplicar un Código Ético y hay que asegurar la independencia absoluta del mismo respecto de los centros de poder de la organización a la que está destinado".

"Se trata de evitar las relaciones subsidiarias que pudieran establecerse si algún miembro de la Comisión debiera su puesto, como en este caso, a la fiscal general del Estado".