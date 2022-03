Asociación de Fiscales lleva a Delgado a los tribunales por no convocar en plazo la constitución de la Comisión de Ética

La Asociación de Fiscales (AF) ha llevado a los tribunales a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por no convocar la constitución de la Comisión de Ética Fiscal antes del 17 de enero y acordar además la suspensión 'sine die' del plazo.

En un comunicado emitido este miércoles, la asociación ha anunciado que esta semana ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de Delgado, quien el pasado 7 de febrero dictó un decreto en el que acordaba tal suspensión para "iniciar un proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética Fiscal".

La AF ha criticado que se haya suspendido un plazo vencido para "convocar un proceso transparente y público del que, sin embargo, nadie tiene noticia". "No sólo porque no se haya comunicado a la Carrera, que no se ha hecho, sino porque no se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver tal proceso", ha añadido.

Ha insistido en que dicha suspensión es por "tiempo indeterminado sujeto únicamente a la voluntad de la fiscal general de convocar, tramitar y ultimar ese proceso que, al parecer, va a ser también participativo".

"DISPARATE JURÍDICO"

En cuatro folios, la asociación presidida por Cristina Dexeus ha calificado de "disparate jurídico" el Decreto firmado por Delgado porque, a su juicio, la fiscal general "carece de manera absoluta de competencia" para suspender la constitución de la Comisión de Ética y para designar a un miembro no fiscal de la Comisión.

En este sentido, ha subrayado que las Reglas de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal y las bases reguladoras del proceso selectivo están vigentes para "evitar las relaciones de subsidiaridad que pudieran establecerse si algún miembro de la Comisión debiera su puesto, como en este caso, a la fiscal general".

La AF, además, ha criticado que Delgado avise en su Decreto que no cabe recurso contra su decisión al tratarse de un acto de trámite. "Resulta esclarecedora esta mención en cuanto al concepto que tiene la fiscal general sobre la constitución de la Comisión de Ética y las funciones que está llamada a cumplir, que en absoluto compartimos", ha señalado en el comunicado.

Así las cosas, la asociación ha reivindicado la "importancia" de la Comisión y ha exigido "su inmediata constitución". "Precisamente por ello, y respecto a la impugnabilidad del mismo, contra el Decreto de 7 de febrero de 2022 la Asociación de Fiscales ha interpuesto recurso contencioso-administrativo con fecha 28 de marzo de 2022", ha subrayado.