Asociación contra la Pena de Muerte dice que la "injusticia" para Ibar sigue

La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha reconocido que se ha conseguido evitar una condena de muerte para este preso de origen vasco pero ha recalcado que la "injusticia" sigue porque Ibar "no es culpable" del asesinato de tres personas cometido en Florida (EEUU) en 1994.

Ibar fue declarado el pasado mes de enero culpable de ese triple asesinato pero el jurado dividido en sus opiniones le salvó este miércoles de la pena de muerte, un castigo que en Florida solo se puede imponer por unanimidad, y le condenó a cadena perpetua.

"Haber evitado una condena a muerte es un logro, pero no es suficiente", ha afirmado en una nota el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, quien ha añadido que "tras un periodo mínimo necesario para reorganizar esta nueva etapa" emprenderán las acciones oportunas para apoyar a Ibar y a su familia de cara al recurso que presentarán ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida.

Krakenberger ha mostrado respeto por el dolor de los familiares de las víctimas del triple asesinato y ha asegurado que la justicia requiere que no haya impunidad, pero también que el "peso de la ley recaiga sobre quienes de verdad cometieron los crímenes".

"Lo visto en el juicio señala claramente a la no culpabilidad de Ibar por mucho que no lo haya visto así este jurado", ha afirmado Krakenberger, quien ha insistido en que el veredicto de culpabilidad "no se corresponde con lo visto, oído y argumentado en el tribunal".

Además, ha opinado que el juez debería haber anulado este último juicio tras recordar que un miembro del jurado manifestó su deseo de retractarse de su decisión tras haber denunciado fuertes presiones.

Krakenberger ha mostrado su agradecimiento a las personas que han apoyado a la asociación, ya que sin su respaldo "habría sido imposible llegar hasta aquí", y les ha pedido que sigan ayudando porque "aún queda mucho trabajo por hacer".

También ha dado las gracias a los medios de comunicación por la "cobertura seria y rigurosa" hecha y ha anunciado una rueda de prensa en unas semanas para hacer balance, rendir cuentas e informar del trabajo que van a emprender en esta "nueva etapa".