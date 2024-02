La Asociación de Consultores de Comunicación Política premia la campaña del PSOE en las últimas elecciones regionales

La campaña electoral con la que el PSOE concurrió a las últimas elecciones autonómicas ha sido premiada por la Asociación de Consultores de Comunicación Política (ACOP) como la mejor campaña electoral autonómica de España en una gala celebrada en Sevilla.

Según ha informado el PSOE, en su discurso de agradecimiento por el premio, el coordinador de la campaña, Sergio Gutiérrez, aseguró que el éxito de una campaña, más allá del marketing, "está en tener un candidato creíble y sólido, pegado al terreno y cercano; un equipo comprometido y solvente; y una estrategia que multiplique las virtudes del proyecto político que quieres representar".

Gutiérrez reconoció, además, que les hace especial ilusión este premio porque 'Con Page, en buenas manos' "fue una campaña arriesgada en un contexto en el que, todos nuestros competidores, hicieron estrategias basadas en la confrontación, la división y el conseguir el voto a través del descrédito del adversario".

"Nuestro candidato nos exigió una campaña basada en la gestión, en conseguir el voto por demostrar que éramos mejor que los adversarios, pero sin desprestigiarlos, una campaña limpia, y así lo hicimos", afirmó el coordinador del PSOE, quien reivindicó "las campañas emocionales que quieren conseguir el voto a través del corazón y no a través de las entrañas. Siendo el partido más votado de España con más del 45 % del voto y habiendo obtenido la mayoría absoluta en un tiempo no apto para ellas, ha dicho Gutiérrez, que ha añadido que 'Con Page, en buenas manos' se "demostró que las campañas en positivo no están pasadas de moda, afirmó el coordinador electoral".