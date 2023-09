La asociación 'We can be heroes' apoya la investigación del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

La asociación 'We can be heroes' ha sumado una nueva aportación económica para la investigación del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), un apoyo que servirá para financiar un contrato postdoctoral en el laboratorio dirigido por Antoni Hurtado, especializado en mecanismos de resistencia hormonal y cáncer de mama, del CIC.

La presentación de esta nueva ayuda ha servido para hacer balance de las acciones realizadas con la financiación de 139.661 euros recibida por la asociación desde 2017 y que ha servido para la contratación de cinco investigadores en el CIC desde entonces, según ha reseñado la Universidad de Salamanca.

A lo largo de estos años, tal y como han expuesto, las ayudas se han marcado objetivos "muy concretos" que "han reforzado" la investigación desarrollada en laboratorios especializados en cáncer de mama, en hematología y en servicios de apoyo a la investigación cuyo trabajo que "repercute directamente" en todos los laboratorios del Centro de Investigación del Cáncer y de otros laboratorios de biomedicina de la Universidad de Salamanca.

En 2017 comenzó la colaboración mediante la presentación de la primera beca, que permitió realizar un contrato predoctoral durante un año que desarrolló su trabajo en el laboratorio dirigido por Jesús Pérez Losada.

Entonces, el objetivo fue investigar la influencia del cáncer de mama y el embarazo, conocer los efectos secundarios de los medicamentos y, "en especial", estudiar la influencia del embarazo en el grado de susceptibilidad de padecer cáncer de mama.

En 2018, destinó una segunda beca de 24.000 euros para financiar un contrato de un técnico de laboratorio del Servicio de Patología Molecular Comparada del Centro de Investigación del Cáncer.

De esta manera, dio "estabilidad" a investigadores del campus que demandan trabajos al Servicio de Patología Molecular Comparada del Centro de Investigación del Cáncer.

El destino de la tercera donación, de 12.000 euros, fue la formación del personal de servicios de apoyo a la investigación y llegó una ayuda para contratar a un técnico de laboratorio que ha permitido recoger muestras de investigación para los tratamientos CAR-T.

Una nueva beca ha financiado la incorporación al equipo de hematología de una persona encargada de la gestión de muestras para los pacientes CAR-T para apoyar la recogida de datos clínicos asociados a la investigación, ha apuntado la USAL.

NUEVOS FONDOS

Ahora, la asociación ha anunciado que dispone de nuevos fondos para financiar un contrato postdoctoral en el laboratorio dirigido por Antoni Hurtado, especializado en mecanismos de resistencia hormonal y cáncer de mama, del Centro de Investigación del Cáncer.

La persona contratada tendrá en objetivo de comprender los mecanismos de resistencia a los tratamientos dirigidos a inhibir la proteína kinasa CDK4, empleados en pacientes con cáncer de mama.

Por último, la Asociación ha avanzado el "próximo objetivo", que es obtener financiación para contratar durante un año a personal del laboratorio dirigido por Esther Castellano.

La línea fundamental de este grupo de investigación es comprender cómo se establecen conexiones entre los distintos componentes del microambiente tumoral en el caso específico del cáncer de pulmón.