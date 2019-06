Asiron (EH Bildu) confía en que Geroa Bai le apoye en Pamplona y llamará a la candidata del PSN para hablar

El alcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu se ha reunido este viernes con Geroa Bai

El alcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asiron, ha confiado en poder contar con los dos concejales de Geroa Bai en la votación de investidura del próximo 15 de junio en el Ayuntamiento y ha explicado que llamará a la candidata del PSN, Maite Esporrín, para dialogar con el fin de conseguir también su apoyo, necesario para seguir como alcalde.

Joseba Asiron se ha reunido este viernes con la cabeza de lista de Geroa Bai al Ayuntamiento, Itziar Gómez, y al término del encuentro ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "solo hay una alternativa real y viable a la derecha, que es la investidura de Joseba Asiron".

El candidato de EH Bildu ha explicado que en la reunión con Geroa Bai, que ha sido "muy cordial y muy cercana", le ha trasladado a Itziar Gómez que cuenta con su apoyo y con que "consigamos conjuntamente acercar y convencer al PSN de que un acuerdo es posible".

Ha precisado que, aunque no se ha llegado a concretar en la reunión que definitivamente que Geroa Bai le dará sus votos, no contempla "otra posibilidad" y ha explicado que EH Bildu si le garantizaría apoyo si el reparto de apoyos fuera a la inversa.

Joseba Asiron ha asegurado que hará una "invitación" a Maite Esporrín para "hablar con total franqueza y desde luego intentar construir" una alternativa a la candidatura de Navarra Suma.

Tras las elecciones del 26 de mayo, Navarra Suma logró 13 concejales, a uno de la mayoría absoluta; EH Bildu sumó siete, el PSN cinco y Geroa Bai dos. Para que Navarra Suma no obtuviera la Alcaldía, sería necesario que EH Bildu, PSN y Geroa Bai sumaran sus votos.

En un contexto en el que tanto el PSN como el PSOE han descartado acuerdos con EH Bildu y la propia Esporrín ha dicho que prevé votarse a sí misma, Joseba Asiron ha esperado que "se produzca un cambio, porque creo que lo suyo es que aprendamos de los errores". De lo contrario, ha señalado que un Gobierno municipal de Navarra Suma por falta de acuerdo entre el resto de fuerzas "llevaría una vez más a la frustración, a un 'juniazo', a la decepción de los votantes de izquierdas".

Asiron ha reiterado además que EH Bildu no apoyará a Esporrín como alcaldesa y ha subrayado que la formación abertzale tiene 10.000 votos más en Pamplona que el Partido Socialista.

En este sentido, el candidato de EH Bildu ha asegurado que "no vamos a legitimar ninguna estrategia que condene a 26.000 votantes de izquierda al ostracismo debido a dinámicas de vetos impuestas desde Madrid". "La política de exclusiones del PSN solo lleva a una consecuencia, que es entregar un gobierno a la derecha, a otro 'agostazo'", ha afirmado.

Joseba Asiron ha subrayado que "no hay atajos posibles que lleven a ningunear a las 26.000 personas que votaron a EH Bildu, ningún gobierno de progreso se puede constituir desde la marginación de la primera fuerza de cambio, que es EH Bildu". "Nuestros 26.000 votantes no pueden ser considerados ciudadanos de segunda", ha señalado.

Preguntado sobre si la posibilidad de que el PSN no le apoye como alcalde conllevaría que EH Bildu tampoco facilite un Gobierno de Navarra presidido por el PSN, Asiron ha dicho que "todas las cuestiones están interrelacionados y ésta también, aunque no me atrevo a decir que impediría al cien por cien -la formación de un Gobierno presidido por el PSN-, pero sí dificultaría la llegada a otro tipo de acuerdos".