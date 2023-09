Asián avisa de la "complejidad" para elaborar el presupuesto sin techo de gasto y con "incertidumbre" y reglas fiscales

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha advertido este miércoles de la "complejidad" para elaborar el presupuesto de la comunidad autónoma del próximo año en un contexto de "incertidumbre" financiera, sin techo de gasto ni entregas a cuenta y con la recuperación de las reglas fiscales.

En una comparecencia en comisión parlamentaria ha garantizado, no obstante, que habrá cuentas autonómicas y ha pedido a los grupos parlamentarios que trabajen para que el Gobierno central empiece a despejar algunas incógnitas, como ya se hizo en circunstancias parecidas con el presupuesto de 2020.

La consejera ha dicho que tampoco tienen cerrada la liquidación de 2022 y que se han detectado "insuficiencias de crédito" en algunas consejerías, especialmente en Sanidad, donde el gasto en personal y fármacos en muy elevado, pero ha prometido que se cubrirán con partidas de otros departamentos.

Con todo, ha insistido en que "es bueno" que Canarias tenga un presupuesto y además va a haber una "línea continuista" con la del anterior Ejecutivo para diseñar unas cuentas por objetivos y en las que habrá "especial relevancia" para el control de los entes y la Agencia Tributaria, que será potenciada.

Asián ha señalado igualmente que hay que "dinamizar y agilizar" los fondos Next Generation incluidos en el mecanismo de recuperación y resiliencia pues ya se han recibido 1.400 millones de un total de 1.600 millones hasta 2026 pero solo se han ejecutado 294 millones.

"Hoy vivimos del corto plazo pero estos fondos tienen una finalidad a largo plazo, que es transformar la economía", ha indicado, subrayando que los fondos React UE "van mejor" y finaliza su ejecución el 31 de diciembre.

La consejera ha lamentado que la renta canaria "cada vez está mas alejada de la española, y eso es un problema" por más que la evolución del PIB haya sido positiva pero en parte por el turismo y con un "efecto champagne" que hace que el crecimiento económico se esté ralentizando.

Ha defendido la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones porque un canario no tiene que "pagar más" que un ciudadano del resto de España y tampoco tiene que sufrir una "sobreimposición" ni acabar pagando servicios de asesoría porque deja prescribir el impuesto.

En esa línea ha negado que sea un "impuesto para ricos" dado que la bonificación se fija al ámbito familiar y el importe medio de las bases declaradas son algo más de 30.000 euros en sucesiones y 40.000 euros en donaciones. "¿Los que declaran esas bases son ricos?", se ha preguntado.

Asimismo ha negado que esta bonificación ponga en riesgo los servicios públicos dado que se cubren con el sistema de financiación autonómica que sí que es perjudicial para Canarias pese a que se logró desvincular del REF en 2017.

"Seguimos por debajo de la media nacional, tenemos que planteárnoslo para alcanzar al menos la media, los canarios no nos merecemos menos", ha destacado.

EL PSOE REPROCHA EL INCUMPLIMIENTO EN LA BAJADA DEL IGIC

El diputado del Grupo Socialista, Manuel Hernández, ha comentado su situación es "diferente" a la de su antecesor --Román Rodríguez--, con una scuentas gestionadas "con rigor", un sistema fiscal "justo y progresivo" y una economía que creció el año pasado por encima de la media nacional.

Ha pedido información a la consejera sobre el presupuesto del próximo ejercicio y ha criticado la nueva estructura fiscal del Ejecutivo que trata de "quebrar" la progresividad, con una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones que va dirigida a las clases "más pudientes" de las islas.

Ha lamentado también que estén construyendo un "discurso" para justificar que no se baje el IGIC y se incumpla así la promesa electoral de CC y PP al tiempo que ha pedido que la Agencia Tributaria Canaria se consolide como "piedra angular" de la estrategia recaudatoria.

Sobre el presupuesto de 2024 ha destacado que la AIReF ha solicitado al Gobierno que evite los aumentos de gasto y en cuanto a la estructura fiscal ha demandado "prudencia" y "progresividad", por lo que ha tildado de "irresponsabilidad" los beneficios a las clases altas. "Puede poner en jaque nuestro estado del bienestar", ha agregado.

NC: EL GOBIERNO NO TIENE ESTRUCTURA FISCAL PROGRESIVA

Esther González (NC-BC) ha criticado que el Gobierno no cumpla su "medida estrella" de bajar el IGIC y ha advertido del impacto en la recaudación que va a tener la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones aprobada este lunes.

Ha apuntado que esto no es una política tributaria "progresiva y justa y equilibrada" y además puede poner en riesgo la prestación de los servicios públicos, al tiempo que ha recordado que el anterior Ejecutivo ya tenía bonificaciones para herencias de hasta 300.000 euros.

Raúl Acosta (AHI) ha dicho que los presupuestos establecen "prioridades" y entiende que es necesario que haya cuentas en 2024 porque garantiza los servicios públicos y da seguridad jurídica pese que falte información como el techo de gasto, por ejemplo.

Así, se ha mostrado partidario de "aliviar los bolsillos" a los canarios y acometer "acciones diferenciadas" para las tres islas verdes pero siempre teniendo garantizados los ingresos fiscales y el cumplimiento de los servicios "vivan donde vivan los ciudadanos".

CONCRETAR LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS

Acosta también ha exigido a la consejera a que se "concrete" el acuerdo de investidura para que se aplique la rebaja impositiva de los hidrocarburos en las 'islas verdes'.

Fernando Enseñat (PP) ha dicho que hay "muchas asignaturas pendientes y suspendidas" del anterior Gobierno regional y en un contexto de "gran incertidumbre y enfriamiento económico", y de cara a los presupuestos de 2024 ha advertido de la "inestabilidad" política de España, con un Gobierno en funciones que "no cumple con sus responsabilidades" al no fijar el techo de gasto ni las entregas a cuenta.

Ha puesto sobre la mesa también que en principio se van a recuperar las reglas de gasto en medio de la "opacidad" del Gobierno central y que en la ejecución del presupuesto autonómico de 2023 hay "desviaciones de gasto".

Javier Nieto (Vox) ha dicho que esta Consejería tiene que "funcionar" por la importancia que tiene en la economía de las islas, ha destacado la "valentía" del Ejecutivo por bajar impuestos sin perjudicar a los servicios públicos y ha reclamado bajar los gastos y acabar con la "tendencia" de gobiernos anteriores de "despilfarro y gastos superfluos".

En esa línea ha dicho que hay gastos "desproporcionados" en asociaciones y organizaciones, ha pedido "confiar en los canarios" para acometer cambios y no "vaciarles los bolsillos" ni controlarlos como a unos "adolescentes" y ha lamentado la mala situación en la que se encuentran autónomos y emprendedores.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha afeado al anterior equipo de la Consejería que presentara su plan estratégico en 2021, ha remarcado que la vuelta a las reglas fiscales no será "la misma" que la de la anterior crisis, por lo que no hay que ser tan "pesimista" y sí ha visto con más desconfianza las "incertidumbres económicas", con un crecimiento a la baja. "Eso sí me preocupa a la hora de elaborar el presupuesto", ha indicado.