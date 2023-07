Asián apuesta por "devolver" a los canarios el esfuerzo fiscal que hicieron la pasada legislatura

La consejera de Hacienda, Presupuestos y Relaciones con la UE del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha apostado por "devolver" a los canarios el esfuerzo fiscal que tuvieron que hacer en la pasada legislatura".

"Los ciudadanos han tenido que hacer un esfuerzo fiscal en la etapa anterior a esta legislatura en Canarias y queremos devolverle ese esfuerzo, queremos que las familias canarias tengan mayor poder adquisitivo y puedan tener un nivel de vida mejor", ha dicho este sábado en declaraciones a los medios tras tomar posesión del cargo.

En cuanto a una bajada del IGIC, Asián comentó que aún es pronto para concretar pero que la línea es que "siempre hay que pagar impuestos, sí. Pero no hay que pagar un exceso de impuestos, eso no".

"Una vez que se ha superado cierto nivel de ingresos tributarios, lo lógico es que una vez que está encubierta la protección a los vulnerables, la financiación de los servicios públicos y todas las necesidades que hay que atender, "lo mejor que se puede hacer es devolverle el esfuerzo a los ciudadanos".

La consejera recordó que acaba de ser nombrada y que aún no ha tenido ningún contacto con las cuentas públicas. "En cuanto me incorpore el lunes y pueda tener este contacto, me comprometo a hacer alguna declaración más concreta", observó.