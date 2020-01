Así ve Manuela Carmena la situación política de España después de retirarse

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha afirmado este lunes que el discurso político está polarizado pero que "la gente en la calle no" lo está tanto, y se ha mostrado "optimista" con respecto al futuro democrático aunque, a su juicio, "no podemos parar ni un minuto".

Así lo ha afirmado en el primer encuentro de su plataforma Cuidar la Democracia, en el que ha dialogado con la filósofa Adela Cortina en un céntrico hotel madrileño, donde la exregidora ha repetido que no va a volver a la política y ha querido "reflexionar" sobre un momento en el que "el diálogo no fluye" en la política institucional.

"En mis cuatro años al frente de Madrid he constatado lo dificilísimo que es que el diálogo político pueda recoger distintas visiones, miradas", ha admitido Carmena, acompañada en el acto por Íñigo Errejón e Inés Sabanés (Más País) y ediles de Más Madrid como Marta Higueras y Rita Maestre, entre otros.

La exregidora ha considerado "esencial" detenerse en el concepto de "cuidar" la democracia, frente a la idea de "defenderla", que "prevé una serie de enemigos".

"¿Cuidar qué significa exactamente? Que nos preocupamos de que eso que valoramos mucho (la democracia) vaya cada vez mejor, fructifique (...). Cuidar la democracia es una tarea importantísima", ha rematado.

Durante la charla, Carmena también ha hecho mención a las personas refugiadas y en situación de calle que "pasan los días, los meses y están en la calle", y, en esta línea, ha afirmado que "si tiene sentido lo municipal es para tener capacidad para resolver siempre la emergencia" y se ha preguntado "qué hace la sociedad civil", a la que le pide "sensibilidad".

"Mi conclusión -ha considerado- es que hay que innovar. No tenemos recetas. Lo que tenemos que conseguir es que la ética y la estética, la sensibilidad de la sociedad, no pueda aguantar la desigualdad económica injusta". "Si la sociedad lo vive como algo que no lo puede aguantar, no lo va a aguantar", ha abundado.

Sobre cómo ha vivido estos meses desde que no gobierna en la ciudad de Madrid, ha asegurado que "con mucha paz, muy bien, y con mucha esperanza".

"En serio, no nos dejemos creer tantos discursos absurdos, tantas palabras sin sentido", ha dicho sobre la ultraderecha. Cortina, por su parte, ha reivindicado la "amistad cívica" de Aristóteles, y ha pedido que "no se 'partidice' la vida de este país".