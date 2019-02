Así es Isabel: la mujer "con planes de boda", orgullosa de su familia "guasona"

"Sí, hay crisis de los 40". La candidata del PP a la Comunidad de Madrid confiesa que "cuando tenía 38 años empecé a pensar... ¡no quiero que pase el tiempo con la cantidad de cosas que tengo por hacer!, pero la verdad es que soy joven para dedicarme a política y tengo mucho que aportar".

Nació en el barrio de Chamberí, donde espera poder alquilar pronto un piso, "algo más grande", para mudarse con su novio Jairo. Hay proyectos de boda a la vista y además le encantaría tener hijos "y este piso en el que estamos ahora es muy pequeño"la mesa en la que como es la misma en la que estudio"

Está enamorada de sus tres sobrinos; Valentina, la pequeña; Lola de cuatro años y Juan de 15 "que es un ser especial"): "La mediana me da unos besos que me llenan de energía. La pequeña aún no sabe a qué me dedico pero, cuando me ve en la tele, le dice a sus padres '¡la tía!'. Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos del pueblo y la facultad porque es cómo volver al principio".

"Nos gusta hablar de todo y es verdad, igual me pasa con mis amigos, que les interesa la política y sacan el tema, me dan consejos, me proponen cosas... pero también saben que necesito desconectar un poco y entonces, dejan de preguntarme". Momentos que "recargan" y hacen que no pierdas el norte: "Es volver al principio, nos sentamos alrededor de una Mahou con unas patatas y ahí vuelvo a pisar el suelo".

La muerte de su padre hace tres años marcó la vida de una familia "muy divertida a la que le gusta quitar hierro a todo". "Mi padre era más parco. Mi madre es más divertida, ahora me ayuda con pequeños recados, se va a ver a mi hermano a Toledo en autobús y, la verdad es que no para".

Cuando compartió "en el chat de los Díaz Ayuso que iba a ser candidata, todos se pusieron como locos. Estaban entusiasmados y ahora me siguen y sonuna parte más de la campaña".

Díaz Ayuso piensa en ser la próxima Presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel, piensa en que debe cambiarse de casa porque "el piso en el que vivimos ahora es muy pequeño, como en la misma mesa en la que trabajo y necesitamos más espacio para todo. Bueno, para ropa no, porque no tengo mucha".

Disfruta con la historia, viajando por el mundo -"todo lo que he podido"- y se va a la cama "sin darle vueltas a nada". Le gusta conducir su propio coche, tiene listas de música en las que no falta 'Depeche Mode' ni grupos de los 80'.

Su lugar favorito: La Plaza del dos de mayo, por donde paseamos y tomamos algo con ella. "Me gusta la vida que ofrece Madrid, pasear por sus calles de Madrid y disfrutar de las terrazas"

Cree en la sanidad pública y en la educación concertada "realmente lo que quiero es que cada padre pueda elegir el colegio al que quiere llevar a sus hijos". Dejó de fumar de un día para otro, le gusta salir a correr, es del Real Madrid "pero no antiatletica", cree en el deporte y es consciente de que "conciliar es importante para cuidarte, cultivarte, dedicarte a tu familia...". Siempre ha sido más de taxi aunque también, alguna vez, viajó en VTC y "me ha gustado".

"Hacerse la rubia"

Isabel no cree en las cuotas "cree en la igualdad. Yo no he llegado donde estoy por ser mujer". Y al contrario que la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes (que dijo en una entrevista: "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, consigues muchísimo más"), no utiliza "esa frase, no va conmigo, aunque entendía lo que ella quería decir".

Isabel es una mujer con planes de boda que no se olvida de su gente porque le ayudan a "volver a empezar".