Así te hemos contado la primera votación de la sesión de investidura de Sánchez

14.28h. Se levanta la sesión.

14.26h. Resultado de la votación.

Votos emitidos: 346

A favor: 124

En contra: 170

Abstenciones: 52

14.25h. Final de la votación, se procede al escrutinio.

14.00h. Podemos decide abstenerse como gesto para facilitar las negociaciones.

13.58h Se inicia la votación

13.51h "Gobierno, estabilidad y legislatura" son las tres palabras con las que Sánchez ha finalizado su intervención.

13.49h "Es verdad que han ocurrido cosas durante estos últimos meses que han sido la primera vez que se materializaban en la historia de nuestra democracia, como la moción de censura. Corro el riesgo tambien a ser el primer candidato a presidente del Gobierno que sufre dos investiduras fallidas. No será porque no lo he intentado, siempre me encuentro con el mismo obstáculo. Pero no pierdo la esperanza".

13.47h Sube, de nuevo, Pedro Sánchez a la tribuna para agradecer el discurso de Lastra y los apoyos de los partidos afines.

13.46h La portavoz del PSOE finaliza su intervención con unos versos del poeta Ángel González.

13.45h Habla a Iglesias enumerando las propuestas que ayer explicó Sánchez: "Hay quien dice que estamos condenados a entendernos. Yo prefiero que tenemos la oportunidad de entendernos".

13.40h "Han vendido su alma. La han vendido. Extraño patriotismo el suyo, que pretende proteger su parcela de poder pisoteando la parcela de sus compatriotas. Han elegido a los del brazo alzado. Ningún futuro se ha construido sobre un pasado tan oscuro.Queremos una sociedad abierta, feminista y ecologista, donde quepamos todos. Y queremos un Gobierno dirigido por el PSOE".

13.38h "Señor Casado, no puede actuar como un partido antisistema cuando está en juego la gobernabilidad".

13.36h Habla ahora a Casado: "Dijeron que no pueden facilitar la investidura por coherencia. Por coherencia, ¿con qué? Hace tres años decía usted que si el PSOE le sacase al PP 52 escaños y 2,5 millones de votos, nadie podría entender que el PP impidiera la investidura del PSOE. ¿Sus principios caducan a los tres años? Se equivocaba porque no son 52, sino 57, y no son 2,5 millones de votos, sino más de tres".

13.32h "¿Cuál es el sentido de bloquear un gobierno para el que no hay alternativa viable, Señor Rivera?".

13.30h Se dirige a Rivera: "Hemos pedido y ganado elecciones porque eso es la democracia. Las elecciones se ganan y se pierden, lo importante es no perder el alma. Porque si pierdes el alma, acabas perdiéndolo todo. Señor Rivera, ¿dónde está su alma?".

13.27h Lastra pasa a agradecer a los partidos que son más afines o que, al menos, han garantizado su abstención.

13.26h "Hemos demostrado que comprendemos el diálogo como una herramienta fundamental para alcanzar acuerdos, aunque no sea fácil".

13.23h "Hace unos meses firmábamos un acuerdo de Presupuestos. ¿Qué acuerdo hay más amplio que ese? Tenemos la base para encontrarnos y hemos demostrado que sabemos hacerlo. Hay opciones para que España tenga un Gobierno de izquierdas. Mantenemos la puerta abierta a formar un Gobierno de coalición".

13.21h Lastra se dirige a Pablo Iglesias y le asegura que la izquierda "sabe entenderse". "Sería un error histórico no conformar un Gobierno progresista, porque hay millones de ciudadanos que no pueden esperar, sus problemas necesitan ser solucionados cuanto antes. Y este es el espíritu del PSOE en este debate".

13.18h "En las elecciones los españoles han respaldado un proyecto político que empezó con la primera moción de censura exitosa del periodo de la democracia. Escuchaba a muchos grupos parlametnarios decir: 'Lo hicimos gratis'. Lo que hicimos era una obligación democrática, acabar con la corrupción de un partido que estaba en Moncloa. Por eso nadie pidió nada".

13.16h "El PSOE tiene la responsabilidad de formar gobierno, pero también los demás partidos. Todos tenemos que velar por el interés general. No se sirve al interés general bloqueando al Gobierno. No hay una alernativa viable a Pedro Sánchez presidente del Gobierno".

13.14h "Quiero comenzar esta intervención expresando mi agradecimiento y el de mi grupo al resto de grupos parlamentarios que han querido negociar. A aquellos con quienes hemos podido alcanzar un acuerdo y también a aquellos que se han abierto a negociar, aunque haya habido desencuentros, como se ha visto".

13.13h "Señorías, el Congreso de los Diputados no es este edificio. El Parlamento es el lugar en el que nosotros, los diputados y diputadas nos encontramos, negociamos y decidimos las políticas. Y de eso depende el futuro de los españoles, que hoy nos están mirando. Si algo hay claro en el panorama político español es que estamos obligados a entendernos".

13.12h Por último, habla Adriana Lastra, portavoz del PSOE.

13.12h Se dirige a Sayas (Navarra Suma): "Perdóneme, a veces confundo la ultraderecha con Ciudadanos y con el PP, y fue con Ciudadanos y con el PP con quien se presentó".

13.11h "Lo más importante es el contenido y las politicas que se ponen en marcha. Eso deberia ser el inicio de toda negociación y no al revés".

13.10h Responde a Baldoví: "Empecé diciendo que no había gobierno de coalición, y hoy lo asumo, algo me he movido, y ninguna de las políticas del gobierno de España son decorativas".

13.08h Se dirige a Oromas: "Señora Oramas, yo me quedo, más que con el tono y con las cosas que ha dicho, con la apelación que ha hecho al final sobre el papel que siempre ha jugado Coalición Canaria en el Parlamento de cooperación. Recojo el guante"

13.06h A Aizpurua (EH bildu): "No hace falta hacer ninguna consulta porque los vascos en las elecciones autonómicas y municipales se manifiestan siempre. Lo que se ve es a una gran mayoría de partidos políticos que defienden el autogobierno del País Vasco en diferentes intensidades".

13.02h Pedro Sánchez: "Lamento que piense que no he respetado al señor Torra", le dice a Laura Borràs. "Cuando le digo lo de la antipolítica es porque usted ha hecho referencia al catalanismo. Usted no es catalanista, es independentista".

El PSOE ha convocado una Ejecutiva mañana a las 10.30 para analizar el estado de las negociaciones con Podemos.​

13.00h Habla ahora Pedro Sánchez

12.56h Sube ahora a la tribuna Joan Baldoví (Compromís): "Tenemos un problema que no reclama Compromís, sino la población valenciana. Para pagar las nóminas de las médicas, de los enfermeros, de los dependientes, los valencianos nos tenemos que endeudar. Y pedimos una cosa justa: un mecanismo que haga que no nos tengamos que endeudar. Y si quiere ser presidente, tendrá que negociar. Si quiere ir a elecciones, será otra cosa, pero si quiere ser presidente, ahora o en septiembre, tendrá que negociar.

12.54h "En Navarra tenemos un problema de nacionalismo como en España, y los que pensamos parecido, nosotros, PP y Cs, nos hemos puesto de acuerdo. Eso debiera hacer usted". "Si en Navarra no hay un gobierno constitucionalista es porque el PSOE no lo ha querido".

12.53h Sube a la tribuna Pedro Sayas, de Navarra Suma. "Vox sí se presentó en Navarra en las elecciones generales, y obtuvo 17.000 votos", afirma. "Usted podrá dar lecciones de muchas cosas, pero de foralidad a un partido que nació para defenderla, no".

12.52h "Lo de los lazos amarillos sí confrontan con usted, nosotros somos leales (...) Su soberbia le está matando"

12.50h Habla Ana Oromas (CC)

12.47h Réplica de Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "Tres apuntes, señor Sánchez. Ha citado el eurobarómetro, una herramienta demoscópica que se pone en duda, igual que el CIS. ¿Por qué no ponemos en marcha una consulta para ver qué quiere realmente la sociedad? El estatuto de autonomía está demostrado que es un modelo agotado para la sociedad vasca. Ustedes y el PP llevan 40 años de incumplimiento del estatuto de autonomía. Y finalmente, ha hablado de la crisis general, como si me hubiera olvidado yo de que hay una crisis general, se la he señalado yo. Hay una triple crisis: de institucionalidad, con cada vez mayor desafección a la monarquía, una crisis económica y una crisis territorial. Las tres están interrelacionadas porque las tres provienen del régimen del 78. Por eso queremos superarlo y dejarlo en el pasado como un mal recuerdo y abrir la pueta a un futuro que sea mejor para todas y para todos".

12.46h "El problema de Cataluña no es la convivencia, sino el Estado español"

12.43h Comienza la réplica del Grupo Mixto. Toma la palabra Laura Borràs, de Junts per Catalunya.

12.41h Quiero decirle que el compromiso está garantizado y se va a cumplir lo firmado por ambas partes. Para nosotros también será importante el desarrollo de Cantabria. Agradezco el apoyo que nos van a dar. Es el único diputado que durante estos meses hemos podido arrancar su voto positivo para esta investidura. Ojalá otros diputados siguieran su ejemplo y pudiéramos tener Gobierno esta semana en España", finaliza.

12.40h Pedro Sánchez continúa respondiendo a José María Mazón (Partido Regionalista Cántabro), a quien comienza felicitando su cumpleaños y prosigue agradeciéndole el tono.

12.39h "El PSOE y este Gobierno defienden el régimen foral en Navarra. Usted solamente ha hablado de la amenaza de Bildu, de lo mal que lo han hecho los socialistas, pero tengo que decirle que vamos a intentar darle cumplimiento a ese mandato de cambio en la Comunidad Foral de Navarra".

12.38h A Sergio Sayas, de Navarra Suma: "No parece que porque EH Bildu vaya a abstenerse yo haya llegado a un acuerdo con Bildu. Y da la sensación de que usted tiene memoria selectiva".

12.36h "Usted me dice que ayer dediqué cuatro segundos a la financiación autonómica. Puede ser, pero ahí están los hechos de estos últimos 12 meses, hemos garantizado la refinanciación de operaciones de crédito".

12.35 Pedro Sánchez responde ahora a Joan Baldoví (Compromís).

12.32h Pedro Sánchez responde ahora a Ana Oramas (Coalición Canaria) : "Debe pensar que los canarios son masoquistas porque han votado un gobierno del PSOE (...) También en ayuntamientos y cabildos. ¿No será que Coalición Canaria, su proyecto político, se había agotado hace ya años y se que quedado aislado sin potenciales aliados?".

12.30h "Defendemos el camino de compartir soberanías no de trocearlas, eso es ir a favor de la historia y no en contra".

12.29h Pedro Sánchez responde ahora a Mertxe Aizpurua (EH Bildu). "Creo que en España tenemos mimbres suficientes como para, desde el diálogo poder entendernos todos. Yo a su grupo no le veto, respeto la legitimidad que tiene, pero es evidente que tenemos serias discrepancias, de presente y de futuro, pero también de pasado. Y ahí me quedo. Pero lo que no puedo compartir con ustedes es que la justicia social o la desigualdad tienen su origen en una crisis territorial como la que usted ha descrito", dice. "Vivimos en un país descentralizado, como solo otro país ha hecho", prosigue.

12.27h "Cuando salgan del laberinto en que se han metido, lleno de falsedades, mentiras y victimización, hablaremos al menos un lenguaje parecido (...) Pero no me hable de diálogo cuando Torra dice que lo va a volver a hacer".

12.25h "Se han instalado en la antipolítica, son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los intereses y el punto de vista del pueblo catalán"

12.22h Pedro Sánchez responde desde la tribuna. "Empezaré por la señora Borràs. Hay un punto de partida del que discrepamos profundamente. Usted no reconoce la legitimidad de esta Cámara ni del Estado español".

12.20h "El mundo avanza muy rápido, no se puede perder el tiempo para algunos temas. Cuatro años es mucho. Ocho, una barbaridad. Y está pasando el tiempo sin que se avance en grandes temas". "¿Les vamos a decir a los españoles que cambien otra vez, que cambien su voto, que no nos gusta cómo han votado? Nos van a decir 'arréglenselo ustedes".

12.17h "Como no queremos quedarnos rezagados, vamos a exigir aquí el mismo trato que las comunidades autónomas vecinas. Por eso el 13 de junio firmamos con el señor Ábalos este acuerdo, donde se recogen razonablemente nuestras aspiraciones, que en esencia son tener lo mismo que los demás, las mismas estrcuturas que las comunidades vecinas y que se pague la deuda de Valdecilla".

12.14h José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) toma la palabra.

12.13h "Dos preguntas. ¿Qué ministerios ofrece a Unidas Podemos? ¿Hay voluntad de firmar con nosotros lo que ya firmaron en el Pacto del Botànic?" "Nuestra mano sigue abierta", le dice, tras haberle pedido que se cuidara de unas posibles elecciones en noviembre: "Puede ser su tumba".

12.13h "Si deja de querer ser solista, podemos formar una banda de música", y advierte a Sánchez que si va a elecciones en noviembre "puede ser la tumba de un gobierno progresista".

12.08h "Se lo recordaron sus militantes la noche electoral. Solo hay un camino, y pasa por un acuerdo con Unidas Podemos, con el PNV, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Compromís, con la banda".

12.07h Es el turno de Joan Baldoví, portavoz de Compromís

12.06h "Los nacionalistas no son nunca una buena compañía de viaje. Y necesitamos una compañía mejor". Finaliza así su intervención.

12.01h "Hoy muchos de los dirigentes de EH Bildu y militantes acuden a las plazas de los pueblos y a las puertas de las cárceles a recibir como si fueran héroes a quienes salen de ellas por haber sido parte de una banda terrorista".

11.58h "Ayer le escuchamos pedir responsabilidad a algunos grupos de esta Cámara, y sin embargo llevamos semanas viéndole en Navarra abrazándose al nacionalismo sin coherencia y sin principios".

11.57h Habla Sergio Sayas, portavoz de Navarra Suma

11.56h "Usted señor Iglesias y usted, señor Rivera, no han cambiado nada para mejor. La nueva política. Lo han empeorado. Están demostrando que solo les preocupan sus intereses electorales y personales. Han venido a enredarlo todo. Y al final, más política de la peor política"

11.53h Oramas le dice a Sánchez que la responsabilidad de que no haya gobierno no es de los diputados. "La responsabilidad es suya y de las negociaciones que no ha hecho".

11.51h "Los nacionalistas canarios no vamos a apoyar la investidura, pero sí estamos dispuestos a hablar". "Si cambia sus políticas, si nos da la financiación que está retenida en los Presupuestos de este año, nos va a tener a su lado", ha afirmado.

11.51h Oramas a Sánchez: "Usted quiere pactar negociando un programa. Pero ellos solo quieren sillones".

11.51h La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas comeinza su discurso.

11.39h Aizpurua recuerda que Bildu fue necesario para la moción de censura y lamenta el "apartheid político" que está sufriendo el partido.

11.38h "Feminismo, poner la vida en el centro... es la voz de EH Bildu, la voz que no quieren que se escuche, lejos de la imagen distorsionada que no quieren que se escuche".

11.36h Sube al estrado Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu

11.35h Laura Borràs decide terminar con un poema.

11.32h "Hablemos de sus propuestas programáticas. Habló usted de derechos digitales, pero no de derechos humanos", ha asegurado la portavoz de JxCat.

11.30h "Tenemos 155 motivos para votar que no a la investidura, ha afirmado Borràs.

11.28h ¿Pretende que le hagan presidente representando al 28% de los ciudadanos, mientras desprecia al 50% de los ciudadanos catalanes?".

11.27h "El Estado español puede salir enfangado y va a necesitar mucho fairy para poder limpiar"

11.25h "No hay mayor inestabilidad que la que emana de la represión", asegura Borràs

11.23h Junts Per Catalunya ha asegurado que voatrá en contra de la investidura de Sánchez.

11.23h Habla Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya. En su primera intervención ha querido recordar a sus compañeros presos. "cuando se dejan escaños vacíos, como los cuatro de esta Cámara, ocurre que la unidad de España deja de ser un proyecto legítimo en el momento en que para defenderlo".

11.14h Esteban:"esto es lo del granero: granito a granito; como lo del castillo, hay que montarlo con la primera pieza".

11.13h Esteban le achaca a Sánchez los acercamientos a la derecha, en vez de mantener contacto con los posibles socios. "Tienes que intentar seducir a los posibles socios, no solo Podemos, también otros partidos. Entiendo que hable con el PP, pero en una fase posterior y para determinados asuntos".

11.12h Responde Aitor Esteban. En referencia a la posibilidad de un gobierno formado por PP, Ciudadnos y Vox: "No parece normal que después de todo lo que hemos pasado, la amenaza en regresión de libertades y políticas que se cernía sobre la mayoría política del país, todavía estemos así".

11.10h Sánchez ha asegurado que "desde el Gobierno de España ban a salvaguardar el interés general"

11.05h "Es evidente que tengan que abstenerse. No tenemos ahora mismo una mayoría parlamentaria que garantice la investidura. Pero no pueden escudarse en que no ha habido contactos en las últimas semanas porque los ha habido".

11.02h Sánchez considera que en el confluicto catalñán deben incorporarse otro partidos como el PP. "Hay cuestiones en las que, por responsabilidad de Estado, tengo que mirar a la bancada conservadora", ha asegurado.

11.01h "El socio preferente con el que yo quiero gobernar es Unidas Podemos. No he escondido las cartas, están encima de la mesa. Pero habrá que hablar de programas".

11.00h "Somos un partido fiable, que sabe mirar el interés general, generoso", asegura Sánchez

10. 59h Sánchez le pide a Esteban que reconozca que " lo ha intentado y ha tendido la mano y quiere compartir el Consejo de Ministros con una fuerza parlamentaria que está a la izquierda del PSOE y que no le garantiza la mayoría absoluta.

10.58h Sánchez responde a Aitor Esteban: "Creo que es el primer interviniente que habla del discurso de investidura de ayer, también Gabriel Rufián", asegura. Además, Sánchez le "agardece el tono",

10.55h Esteban asegura que hoy martes el voto del PNV "será de abstención" y le desea suerte a Pedro Sánchez en su andadura si es elegido.

10.53h El portavoz del PNV continúa hablando del voto entre tensión y bromas. "A usted, señor Rivera, le veo también en una banda, pero de mariachis, siempre dando la nota".

10.52 Esteban responde Sánchez sobre el voto del PNV: "No se han esforazdo mucho por conseguiro. Han dado por hecho que nuestro voto iba a ser positivo, ustedes y la mayoría de los medios de comunicación".

10.51h Esteban: "Nosotros somos euripeístas y puede contar con nosotros

10.50h "Les pedimos que no se cierren a las peticiones que hace el Parlamento Vasco"

10.47h Conflicto territorial de Cataluña: "Permítame que le diga que no entiendo su insistencia en hablar del artículo 155 una y otra vez"

10.43h Estabn pide que la transición ecológica y digital se haga al mismo tiempo que la adaptación industrial

10.40h Aitor Esteban responde a las réplicas de Sánchez

10.38h El portavoz del PNV asegura que "septiembre será demasiado trarde"

10.37h Continúa la intervención del PNV. Esteban le recuerda a Sánchez que "la gobernabilidad pasa por el diálogo, eso es lo que esperan los votantes".

10.35h "Sentimos la necesidad, para seguir construyendo, que esto alcance el punto de tranquilidad y estabilidad que la gente espera". "Seguimos dispuestos a hablar"

10.34h. Carmen Calvo afirma ante los periodistas que el PSOE sigue dispuesto a hablar y espera poder seguir con las negociaciones con Podemos para lograr sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

10.31h. Carmen Calvo ofrece una rueda de prensa urgente a las afueras del hemiciclo para dar a conocer la última hora sobre las negociaciones con Podemos.

10.20h. Rufían advierte a Pedro Sánchez de no dar por hecho la abstención de ERC.

10.16h. Sánchez: "Nosotros queremos el diálogo dentro de la Constitucion y del Estatuto de Autonomía".

10.03h. Rufián a Sánchez: "Le propongo un encuentro cada mes en Barcelona y Mardrid para continuar con el espíritu de Pedralbes".

09.58h. Sánchez, a Rufián: "Agradezco que usted facilite con su abstención la puesta en marcha de un gobierno socialista".

09.50h Sánchez: "Tienen que reconocer que el problema en Cataluña es de convivencia y no de independencia".

09.44h. Turno de replica de Pedro Sánchez. El candidato a presidente toma la palabra, agradece el tono de Rufián y su interés por la justicia social y pide que asuman su responsabilidad facilitando la creación de un gobierno.

09.37h. Rufián pide una mesa de dialogo con todas las formaciones politicas de Cataluña que admita un "mutuo reconocimiento nacional".

09.31h. Rufián: "Somos el principal grupo catalán, somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país".

09.23h. Rufián, a Sánchez: "Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad del grupo ERC. Nosotros les votamos una moción de censura gratis, le votamos un techo de gasto gratis. Solo pediamos una cosa diálogo y hablar".

09.13h. Rufián, a Sánchez: "Usted es un irresponsable y negligente o usted quiere ir a elecciones".

09.11h. Rufián reprocha a Pedro Sánchez de haber mencionado una sola vez a sus "hipoteticos socios" de Unidas Podemos en su discurso de ayer y no haber hablado del conflicto Catalán.

09.07h. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, arranca su intervención denunciando la "terrible anomalía democrática por la ausencia de Oriol Junqueras".

09.03h. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abre la sesión. Arranca la segunda jornada del debate de Investidura.

08.55h. El juego de negociaciones que ha llevado a cabo el PSOE hasta este martes sólo ha reportado un sí más, el del diputado del PRC. Compromís ha anunciado la abstención y JxCat ha avanzado que votará "no", decisión que se espera de los dos parlamentarios de Navarra Suma y de los dos de Coalición de Canaria. "No" es lo que dirán los diputados de PP, Cs y Vox. Por tanto, mientras se dilucida lo que harán Unidas Podemos y ERC y PNV, Sánchez recaba más votos en contra que a favor, lo que le aboca a la segunda votación del jueves.

Es fundamental, para entonces, que Unidas Podemos dé su apoyo a Sánchez y que los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos se abstengan cuando menos. Si es así, Sánchez será investido, pero si no, el panorama vira a la repetición electoral a pesar de que se abrirá este mismo martes un plazo de dos meses para que los partidos consigan que un candidato tenga los votos necesarios para que haya nuevo Gobierno.

08.53h. Sánchez tiene que conseguir 176 "síes" porque ésta es la mayoría absoluta que la Cámara ha mantenido a pesar de que cuatro diputados no pueden votar por estar suspendidos. Son los cuatro parlamentarios catalanes en prisión preventiva al estar a la espera de una sentencia sobre presuntos delitos de rebelión, entre otros.

08.50h. En ese momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación e iniciará el procedimiento. Un secretario de la Mesa sacará de un saco una bolsa numerada, que se corresponde con los nombres y apellidos de un diputado. A este parlamentario es al primero al que llamarán desde la Mesa y los demás irán levantándose en su escaño por orden alfabético. Completada la rueda, serán llamados los miembros del Gobierno en funciones, los integrantes de la Mesa y la presidenta de la Cámara. Los votos se pronuncian a viva voz, ya que es una votación por llamamiento, y los diputados sólo pueden decir "sí", "no" o "abstención".

08.45h. A las 9.00 horas tomará la palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y le seguirá el del PNV, Aitor Esteban. Tras ellos, los portavoces de las formaciones que integran el Grupo Mixto, que son JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, la valenciana Compromís y el PRC (Partido Regionalista Cántabro). La portavoz socialista, Adriana Lastra, será la última en subir a la tribuna de oradores del hemiciclo. Sánchez replicará a todos ellos, seguramente uno tras otro, lo que alargará el debate casi con toda seguridad hasta las 14.00 horas o después. En ese momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación e iniciará el procedimiento.

08.40h. Buenos días. El candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, afrontará este martes la primera votación del debate sin la necesaria mayoría absoluta asegurada y con el apoyo de Unidas Podemos aún en el aire, lo que deja en la incertidumbre la más que probable segunda votación del jueves, y por tanto, su continuidad en la Presidencia del Gobierno. Tras siete horas de intenso debate en la Cámara, con la desconfianza patente entre Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la sesión de investidura atravesará este martes la segunda parte, ahora con las intervenciones de los grupos independentistas, nacionalistas y regionalistas con representación parlamentaria.