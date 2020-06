El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow "no cree" que el racismo sistémico exista en Estados Unidos

El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow ha señalado repetidamente este miércoles que "no cree" que el racismo sistémico exista en Estados Unidos, en el marco de la ola de indignación y protestas multitudinarias originadas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Minéapolis.

"No lo creo", ha indicado Kudlow, preguntado por esta circunstancia, a los reporteros en la Casa Blanca, según ha informado la cadena de televisión CNN. "No lo creo", ha insistido, y de nuevo, "lo diré otra vez: no lo creo".

"Creo en el daño de cuando tienes algunas manzanas muy malas en el lado de la aplicación de la ley", ha matizado el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. "Lo que se le hizo al señor Floyd fue abismal. Abismal", ha hecho hincapié. "Creo que todo el mundo en este país está de acuerdo con esto".

"El presidente es un hombre de ley y orden, la ley y el orden son buenos para el crecimiento", ha afirmado. "La ley y el orden son buenos para las familias, son buenos para la gente de todos los colores", ha continuado. En este sentido, sí ha asegurado que "habrá reformas con respecto a la Policía y otras áreas".

"La mayoría de mi vida adulta profesional he luchado por la igualdad de derechos, incluyendo los derechos civiles, pero no creo que actualmente Estados Unidos tenga racismo sistémico. Tenemos algunas manzanas malas en los departamentos de Policía, y se cambiará", ha zanjado Kudlow.