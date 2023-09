Asesor del Gobierno ceutí investigado por un carné falso dice que era "para un disfraz"

El asesor de Cultura del Gobierno de Ceuta, Eduardo Ayala, investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de falsedad documental al estar en posesión de un carné falso del instituto armado ha asegurado esta tarde que no dimitirá porque sólo era "para un disfraz y tiene más de diez años".

Eduardo Ayala ha comparecido esta tarde ante los medios y ha asegurado que el carné lo hizo "como atrezo" cuando se disfrazó, "en una fiesta privada familiar, de agente de la Benemérita".

El asesor ha aclarado que "en ningún momento" ha sido detenido ni requerido por la Guardia Civil y que fue el pasado viernes, cuando se encontraba de regreso de Jerez de la Frontera (Cádiz) a Ceuta, recibió una llamada de una persona que le preguntó si era Eduardo Ayala y si era guardia civil, "algo que me resultó raro".

"Poco después, en un momento de descanso en el trayecto, comprobé el móvil y pude observar que esa misma persona también se había puesto en contacto conmigo por el Facebook para preguntar si había perdido unas llaves", ha aclarado.

Eduardo Ayala advirtió que le habían robado de su motocicleta, donde tenía las llaves y el carné de la Guardia Civil y que fueron entregadas en la Comandancia de la Guardia Civil.

El asesor delegado de Cultura ha asegurado que eso le tranquilizó: "A la mañana siguiente, una vez en la Comandancia de la Guardia Civil para recoger las llaves, los agentes empiezan a preguntarme por el carné falso, debiendo explicar que el mismo lo confeccioné como atrezo cuando me disfracé de agente de la Guardia Civil en una fiesta privada familiar hace más de diez años y que desconocía que dicho carné lo tenía en la moto".

"He interpuesto una denuncia por robo, ya que el sillón de mi moto, de donde fue sustraído el documento de atrezo, estaba forzado y no sólo han desaparecido unas llaves que no estaban en el manojo encontrado sino que también han desaparecido otras pertenencias como un reloj cronómetro sin pilas", ha afirmado en su comparecencia ante los periodistas.

Eduardo Ayala ha añadido que no piensa presentar su dimisión como asesor aunque tendrá que responder ante la justicia por esa presunta falsedad documental, ya que la confección de un documento de este tipo ya supone un delito.

Según los datos que ha recabado EFE de fuentes policiales, Eduardo Ayala está siendo investigado por un presunto delito de falsedad en documento público al ser una tarjeta oficial.

Eduardo Ayala ocupó el puesto número 12 en la lista con la que el PP concurrió a las últimas elecciones autonómicas, si bien no obtuvo acta de diputado ya que su partido consiguió nueve escaños. El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), lo nombró asesor delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. EFE

