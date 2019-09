Un asesor de Ayuso reprocha a Aguado un contrato a su padre en la Asamblea

El asesor de la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha afeado este martes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), por un "contratito" de 102.000 euros que la Asamblea de Madrid habría dado "por la cara" a su padre.

Así lo ha asegurado Rodríguez en su cuenta de Twitter después de que Ciudadanos haya apoyado la comisión de investigación solicitada hoy por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie para esclarecer un préstamo de 400.000 euros que la empresa semipública Avalmadrid a una empresa participada por el padre de la ahora presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera portavoz del primer Gobierno de José María Aznar y este año asesor de Ayuso en la campaña autonómica, ha escrito que "al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿No?".

"Me dicen periodistas que el señor Aguado no responde nada sobre el contratito de 102.000 euros a su padre por parte de la Asamblea de Madrid. Y argumentan que él no estaba en política... ¡Coño!, ¡¡¡¡¡ni Díaz Ayuso cuando el aval a los socios de su familia!!!!!", ha afirmado más tarde Rodríguez en otro tuit.