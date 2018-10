Asesinado otro líder social en el sur de Colombia

Las autoridades del departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, han confirmado este jueves el asesinato del líder social Otto Valenzuela a manos de un grupo de hombres armados.

La cadena Telesur ha indicado que el cuerpo ha sido hallado por un grupo de residentes de La Perla Amazónica con un impacto de bala. La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA) ha denunciado el asesinato de Valenzuela, que pertenecía a dicha organización.

El ataque contra el líder social se produjo cuando este volvía de trabajar en la Minga Comunitaria, según ha explicado Yaneth Silva, integrante de ADISPA.

Los vecinos han aseverado que escucharon un disparo. No obstante, decidieron no alertar a las autoridades dado que no imaginaron que se tratara de un acto de violencia.

Silva ha expresado a su vez que el asesinato ha generado temor en las comunidades y desánimo entre los líderes sociales que temen por sus vidas.