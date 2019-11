Asens invita a Errejón a retirar su candidatura en Barcelona y dice que la amnistía para los presos es un utopía

El candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha sostenido este miércoles que "igual lo más sensato" para Más País es que retire su candidatura a las generales de este domingo, porque puede debilitar a su espacio político cuando aseguró que se presentaba para sumar a las fuerzas progresistas, ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Asens, en una entrevista en Catalunya Ràdio, al ser preguntado sobre cuando dijo que votar a la formación de Íñigo Errejón puede ser tirar el voto, ha admitido que no fue la expresión más acertada pero ha dicho que hay votos más útiles que otros: "Es un voto simbólico expresivo muy legítimo, pero seguramente no servirá para traducirse en escaños".

Ha defendido que el suyo es el único "partido soberanista con posibilidad de estar en el Gobierno", aunque están más lejos que antes del PSOE y del presidente en funciones y candidato, Pedro Sánchez, que cree que ha cambiado su posicionamiento y da la espalda a una tradición progresista y catalanista que se debe poder resucitar, ha dicho.

El candidato de los comuns ha avisado de que están más cerca del Sánchez que ganó las primarias socialistas que del actual: "Lo que querríamos es recuperar el otro Pedro Sánchez, es el único con el que nos podemos entender", y ha sostenido que actualmente se está más lejos que antes de conseguir un referéndum de autodeterminación.

Asens ha defendido una amnistía para los dirigentes independentistas encarcelados como la mejor opción para lograr su libertad --también proponen derogar el delito de sedición--, pero ha reconocido: "Sería la solución ideal, pero una ley de amnistía ahora mismo es una utopía irrealizable".

Preguntado por las críticas de Sánchez hacia él por haber asesorado al exconseller en Bélgica Toni Comín, ha replicado que forma parte del derecho de defensa y que atacarlo implica atacar al Estado de Derecho, y ha tachado de "confusión muy maniquea" tratar de asociar a los comuns con el independentismo.

Asens ha dicho que no se ha terminado con el bipartidismo pero que los ejecutivos de un solo partido han pasado a la historia, y ha avisado de que no fijarán líneas rojas pero que tampoco darán ningún cheque en blanco: "No daremos votos a nadie", aunque harán todo lo posible para no ir a unas terceras elecciones generales, que cree que serían dramáticas.

Ha pedido crear espacios en los que los partidos puedan ponerse en el lugar del otro y flexibilizar posiciones --ha asegurado que los comuns lo han hecho--, y ha acusado al PSOE de menospreciar a los partidos independentistas, de estar "obsesionado con conseguir los votos de la derecha" y de ubicarse en posiciones previas a las del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

CRÍTICAS

Preguntado por ERC, Asens ha dicho que podrían entenderse con las bases compartidas del diálogo y la amnistía, pero ha asegurado que el partido y su candidato al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, mantienen posiciones "cambiantes" --ha dicho que sabe dónde están JxCat y la CUP, pero no los republicanos--.

Ha criticado el papel de la candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en el debate de este martes --que fue una pelea tabernaria que aumentó el descrédito de la política, según él--, porque cree que demostró que desconoce la historia del PP y confunde nacionalismo con federalismo: "Imaginad el grado de confusión y de ignorancia que hay, cuando son conceptos antagónicos".

Ha aseverado que algunos está instalados en un populismo punitivo y en la banalización y la frivolización, y ha cargado también contra la CUP, porque cree que prefiere que la situación empeore, algo que él no comparte: "Cuando peor, peor, la experiencia histórica lo demuestra. La capacidad de ir a peor en el Estado español es muy grande".