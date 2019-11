Asens (ECP) rechaza ilegalizar partidos pero plantea empezar por el PP si se abre el debate

Critica al Gobierno por recurrir acuerdos del Parlament pero no aún el de la Asamblea de Madrid

El candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha rechazado este viernes abrir un debate sobre la ilegalización de partidos, pero ha dicho que, si éste se abriera, cree que se debería empezar por estudiar el PP, por el caso Gürtel.

Lo ha dicho preguntado por los medios junto a su número dos, Aina Vidal, después de que Vox, PP y Cs pidieran juntos este jueves en la Asamblea de Madrid que el Gobierno proceda a ilegalizar "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

Asens ha destacado que, si él se pregunta por la compatibilidad entre democracia y partidos políticos, el primero que le viene a la mente como poco compatible es Vox, y que el primero que se le ocurre en el debate de la ilegalización es el PP, después de la sentencia de la trama Gürtel, que concluyó que el PP "se parecía más a una organización mafiosa" que a un partido, según Asens.

Ha asegurado que la legislación electoral prevé poder ilegalizar partidos si están vinculados a asuntos criminales, aunque ha remarcado: "No me parece que ilegalizar partidos sea muy compatible con un sistema democrático" y es una irresponsabilidad plantearla para partidos independentistas, según él.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Ha avisado de que la Asamblea de Madrid no tiene competencias sobre la ilegalización de partidos: "El Gobierno ha recurrido propuestas del Parlamnet que hacen referencia a asuntos que no son de su competencia, como la monarquía, y no hemos visto ahora esta rapidez de reflejos del PSOE" con la asamblea madrileña.

"Estamos a favor de que se pueda debatir cualquier cosa en los parlamentos, pero señalamos la falta de coherencia" del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que rechaza que unos parlamentos aborden asuntos que exceden sus competencias pero no que lo hagan otros, ha sostenido.

Vox, PP y Cs lo pidieron a través de una Proposición No de Ley debatida en el pleno de la cámara autonómica madrileña, y el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección ha anunciado este viernes que estudiarán si impugnan el acuerdo, algo que harán "si hay base legal".