Asens dice no tener claro si las acciones del 9N quebrantan la ley electoral

El cabeza de lista de En Comú Podem, Jaume Asens, ha dicho no tener claro si las manifestaciones y acciones previstas y convocadas por entidades opacas como "Tsunami Democràtic" el 9 de noviembre quebrantarán la normativa electoral.

En una rueda de prensa en la Agència Catalana de Noticies (ACN), Asens ha dicho que mientras la visita del rey Felipe VI es "claramente inoportuna" e "irresponsable" e "interfiere" en campaña, las acciones y manifestaciones del próximo sábado "podrían o no" alterar la campaña.

"Depende de cómo se desarrollen estas acciones pueden o no alterar la campaña. Existe el derecho a manifestarse, pero también hay derechos vinculados al día de reflexión que están estipulados en la ley para que la ciudadanía esté libre de mensajes electoralistas y pueda decidir su voto", ha afirmado.

Un "límite claro" para Asens es "la prohibición de pedir el voto", o bien "alterar la normalidad".

Sobre si una manifestación con símbolos independentistas con esteladas y lazos amarillos y con cobertura de los medios públicos catalanes podría quebrar la normativa de la Junta Electoral Central (JEC), Asens se ha mostrado dubitativo.

"No sé, soy jurista, pero no soy juez. Lo tendrá que decir la JEC", ha dicho Asens, abogado de profesión, que ha añadido que hay "una reflexión abierta" sobre si "los símbolos independentistas" o los propios lazos amarillos son "partidistas" o no.

En cualquier caso, Asens se ha mostrado a favor, ante la duda, de una "interpretación garantista" sobre el derecho de manifestación.