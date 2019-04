Asens (Comuns) celebra carta de Junqueras pero dice que ERC "no es de fiar"

ELECCIONES EN COMÚ PODEM

El candidato por Barcelona de En Comú Podem a las generales del 28A, Jaume Asens, ha celebrado este jueves la carta que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha enviado a su militancia abogando por dialogar con Pedro Sánchez sin "líneas rojas", pero ha señalado que los republicanos "no son de fiar".,"Celebramos que ERC acepte nuestro marco y que no plantee líneas rojas, pero creemos que no es de fiar porque un día dicen una cosa y al día siguiente, la otra", ha dicho Asens