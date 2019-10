Asens (En Comú Podem) acusa a Aragonès de "despreciar" su propuesta de crear mesas de diálogo sin condiciones

Albiach quiere un Govern de izquierdas pero ERC quiere "parecerse a CDC" el PSC no tiene voz

El candidato de En Comú Podem por Barcelona en las elecciones generales, Jaume Asens, ha acusado al vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, de "despreciar" la propuesta de los comuns de articular mesas de diálogo sin líneas rojas, y ha pedido sumarse a todos los partidos, especialmente a los socialistas y a ERC, a los que ha invitado a salir de su zona de confort.

"Es contradictorio que diga que se debe hacer un diálogo sin líneas rojas ni condiciones y que empiece poniendo vetos", ha dicho ante más de 350 personas en un acto con Alberto Garzón (IU); la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la diputada de ECP en el Congreso, Aina Vidal, en La Farga de L'Hospitalet.

Lo ha criticado después de que Aragonès haya dicho este mismo viernes que, si una propuesta como la de los comuns no incluye una votación sobre la independencia, ésta no encaja con su formación: "No nos parece la mejor forma de defender una mesa de diálogo", ha aseverado Asens.

El también portavoz de ECP en el Congreso presentó este jueves con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, una propuesta para alcanzar un nuevo acuerdo para Cataluña, que pase primero por crear mesas de diálogo y después por que se vote la propuesta que se acuerde.

Ha dicho que los comuns se sienten herederos del socialismo de los años 30 de la lucha antifascista --ha recordado que la hija de Ernest Lluch, Rosa Lluch, lidera la lista al Senado--, y que se sienten orgullosos también de la historia de ERC, que ahora impulsa una hoja de ruta que no lleva a nada, según él: "Nada que ver con Lluís Companys, que apelaba a la fraternidad de los pueblos de España".

Asens ha pedido superar la irresponsabilidad, la gesticulación grandilocuente y el "empache de retórica emocional de grandes palabras", y ha destacado la importancia de las de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encarcelada por el impulso del 1-O, de empatía hacia los no independentistas, postura que Asens ha calificado de valiente.

Albiach ha acusado a ERC de "querer parecerse demasiado a la antigua Convergència" (CDC) y al PSC de tener poca voz propia y poco valiente para decirle a Sánchez que la única propuesta para Cataluña no puede ser el 155 y la Ley de Seguridad Nacional, y ha dicho que quieren un Govern de izquierdas con una línea roja clarísima: ni con la derecha ni con el bloqueo.

Vidal ha argumentado que la situación actual parte de un retroceso de derechos civiles llevado a cabo desde el Gobierno central desde hace casi una década, acompañado por un proceso para "ir cambiando, pervirtiendo y banalizando conceptos" en un Estado que ha dejado a las personas de lado durante la crisis económica, ha dicho.

CRÍTICAS A TORRA

Albiach ha dicho que uno de los errores más graves del independentismo ha sido nombrar a Torra presidente del Govern, porque considera que es incapaz de cohesionar y porque "cada vez que habla se está dirigiendo a una parte más pequeña" de los ciudadanos y cada vez reduce más a su público.

Ha sostenido que la propuesta de Torra de ejercer el derecho de autodeterminación en esta legislatura implica volver a la vía unilateral, porque no logrará en pocos meses una votación acordada: "Si no le cogen el teléfono", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Cree que Torra lo ha propuesto porque su equipo no sabe qué hacer ni qué decir y porque existe una lucha de los partidos independentistas por la hegemonía en este espacio, según ella, que cree que hay desorientación en el Govern y que es incapaz de encontrar apoyos para los Presupuestos: "Que el Govern no se aguanta es evidente. El Govern está en crisis continua".