Asens alerta del "peligro" de un gobierno "sociovergente" de Collboni y Trias

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha alertado del "peligro" de que después de las elecciones del 28 de mayo se forme en Barcelona un gobierno municipal "sociovergente" entre PSC y JxCat al estilo del que ya tienen en la propia Diputación de Barcelona.

Asens ha expresado, en declaraciones a EFE, su "preocupación" ante la posibilidad de que en el ayuntamiento de la capital catalana se pueda formar un gobierno pactado entre los candidatos a la alcaldía del PSC y JxCat, Jaume Collboni y Xavier Trias, respectivamente.

"Barcelona es una ciudad progresista que se merece un gobierno progresista, y siempre hemos defendido que el gobierno municipal estuviera compuesto por las fuerzas progresistas de la ciudad", ha recalcado.

Para Asens, "lo ideal sería que después del 28 de mayo se pudiera formar un gobierno municipal de comunes, ERC y PSC", ya que de hecho la mayoría de iniciativas municipales en este mandato han sido aprobadas "con el concurso de estas tres fuerzas".

No obstante, le "preocupa" que el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, diga que "no dará la alcaldía" a la actual alcaldesa, Ada Colau, y que Jaume Collboni, el candidato del PSC, no descarte un pacto con Xavier Trias, el aspirante de JxCat.

"Estamos viendo declaraciones recientes de Collboni que nos desconciertan, porque dice que es ecologista pero es favorable al Hard Rock, y dice que no quiere contaminación pero sí que quiere coches, por lo que no es de extrañar que ahora diga que es de izquierdas pero que no descarta un pacto con Trias", ha señalado.

Según Asens, "esto demuestra que el mapa político de Cataluña se está recomponiendo y que la política de bloques del 'procés' ya ha fallecido", por lo que "el riesgo de que vuelva la sociovergencia", un entendimiento entre PSC y JxCat, es "real".

El modelo de ciudad de Trias, ha destacado, "no es tan distinto del de Collboni en algunos aspectos", por lo que a los comunes les "preocupa que esto sea la antesala de una reedición de la sociovergencia que ya hay ahora en la Diputación de Barcelona".

"Ahora que el eje nacional ya no es tan importante como el eje izquierda-derecha, puede ocurrir que alianzas que tiempo atrás parecían imposibles ahora sean viables", ha alertado.