Asens afirma que JxCat desconecta de la realidad y quiere dinamitar la mesa

El portavoz de UP en el Congreso, Jaume Asens, ha valorado positivamente la reunión de ayer de la mesa de diálogo, aunque la parte catalana ofreció una imagen de "debilidad" por la ausencia de JxCat, formación a la que ha acusado de haber "desconectado" de la realidad y de "querer dinamitar" dicha mesa.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz de UP y de En Comú Podem en el Congreso ha afirmado que en la mesa de diálogo "se ha entrado en una dinámica nueva" y que sus resultados, tras reconocer que "hay un conflicto político que se tiene que resolver por vías políticas", no se obtendrán "de forma inmediata".

"Quien piense que esto se puede resolver en dos días se equivoca", ha recalcado Jaume Asens, que ha querido puntualizar que la mesa de diálogo "no es ninguna humillación" para España como sostiene la derecha, ni tampoco "una traición al independentismo" como se afirma desde ciertos sectores de este último.

Asens ha lamentado que la parte catalana ofreciese "una imagen de debilidad" por no estar en la reunión el otro socio de Govern, JxCat, que "ha desconectado de la realidad, y esto se puede hacer cuando se está en la oposición pero no cuando se está en el gobierno".

Según este portavoz de UP, "se puede negociar con Junts, pero lo que no se puede hacer es ir a una mesa con quien no quiere negociar y quiere dinamitarla", ya que "Junts no cree en la mesa de dialogo, y no tiene sentido estar en un espacio en el que no cree".

Ha instado, este sentido, al partido liderado por Carles Puigdemont a explicar "cuál es la alternativa" que defiende, "porque yo no creo que la haya".

Sobre la composición de la mesa de diálogo, Asens se ha mostrado rotundo al defender que sólo esté integrada por miembros de ambos gobiernos, que son los que tienen "la legitimidad de las urnas detrás", y ha rechazado que se convierta en "una mesa de partidos".

"Está bien que haya mesas de partidos, pero entonces no se trata de una mesa de gobiernos, que es lo que hace falta en esta cuestión", ha añadido antes de apuntar que "la foto de dos gobiernos negociando me interesa más que la de varios partidos negociando".

En su opinión, JxCat tiene que sentarse en la mesa de diálogo entre ambos gobiernos "si cambia de actitud", y ha dicho no sentirse "optimista" al respecto, porque "está en contra de la mesa, como en el otro lado también lo están el PP y Vox, que prefieren imponerse y utilizar la lógica de vencedores y vencidos".