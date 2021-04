El PP asegura que el 4M también se vota si se apoya a víctimas del terrorismo

El líder del PP, Pablo Casado, ha presentado este miércoles en Aranjuez una proposición de ley para proteger a las víctimas del terrorismo y el vicesecretario de Justicia del PP, Enrique López, ha argumentado que el 4 de mayo también se vota si se está o no con las víctimas del terrorismo.

López, consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y exmagistrado de la Audiencia Nacional, considera que respecto al terrorismo no hay blancos y negros y ha cargado contra quienes "llegan a pactos políticos con los herederos de sus verdugos".

"La izquierda que habla abiertamente de generosidad con los terroristas y de pasar página con las víctimas no merece gobernar Madrid", ha recalcado López.

Casado por su parte ha subrayado Pedro Sánchez es presidente gracias a Bildu, "un partido que no condena 852 asesinatos", y ha defendido que el partido abertzale no es un "interlocutor homologable en democracia" hasta que no los condene.

El líder del PP ha exigido que Sánchez se retrate y diga "si acercar presos al dictado de Bildu, dar la competencia de las cárceles a nacionalistas o hacer la vista gorda a los homenajes de etarras merece la pena para seguir en La Moncloa, o no" y ha defendido que hay muchos socialistas a los que Sánchez no representa.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido que "memoria, verdad, dignidad y justicia", guían al PP ante "la indefensión a la que se expone a las víctimas" y ha agregado que no caben "ni la equidistancia, ni el olvido.

En el acto también han tomado la palabra dirigentes y cargos del Partido Popular víctimas de ETA, como Daniel Portero, Jaime Mateu, Teresa Jiménez Becerril y Marimar Blanco, que han acusado al PSOE de traidor por pactar con Bildu o han denunciado los "viernes de pago" en los el Gobierno acerca a presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco, según el PP como "pago" al apoyo de Bildu.

"Al Gobierno las víctimas de ETA les estorbamos en su proyecto de extrema izquierda con el independentismo y los herederos de ETA", ha defendido la diputada Teresa Jiménez Becerril.

UNA LEY ORGÁNICA PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

El PP ha registrado una proposición de ley orgánica que modificaría hasta seis leyes para permitir, por ejemplo, que las víctimas del terrorismo de ETA puedan alegar y recurrir en la ejecución de las condenas contra el acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco.

Además, quieren prohibir los homenajes a presos etarras, los ongi etorri y sancionar a los Ayuntamientos que no los impidan y proponen que la Audiencia Nacional acredite el arrepentimiento y la colaboración con las autoridades de los presos para concederles el tercer grado.

El PP pretende además que los delitos no prescriban para que los responsables de los más de 300 crímenes pendientes de esclarecer no queden impunes. EFE