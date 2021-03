Cs asegura que la situación de Murcia "no es extrapolable" a Andalucía

El portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha asegurado que la situación de la Región de Murcia, donde su partido ha presentado una moción de censura junto al PSOE para desbancar al PP del poder, "no es en absoluto extrapolable" a Andalucía y a su Gobierno PP-Cs.

En rueda de prensa Romero ha afirmado que en la comunidad "hay un Gobierno estable, que gestiona y aporta soluciones a los andaluces a nivel económico y sanitario en medio de una pandemia" y ha sostenido que esto es "lo que los andaluces necesitan de sus políticos: que no les creen más problemas sino que les den soluciones".

Preguntado por la petición de Vox de convocar elecciones en los lugares en los que el PP gobierna con Cs, como Andalucía, Romero ha dicho que ese partido actúa en la comunidad "en función de lo que le diga el comodín de Abascal" y ha acusado a la "sucursal" andaluza de esta formación de "estar confundida y querer confundir a los andaluces".

"La política andaluza tiene la suficiente envergadura como para hacer política de florero", ha dicho Romero, que ha asegurado que su partido tiene "suficiente capacidad" para seguir trabajando en Andalucía "independientemente de lo que ocurra en Murcia" con sus compañeros.

Ha criticado al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, por hablar de elecciones "en función de intereses, encuestas y de si se sube o se baja".

"Me parece vergonzoso y no voy a entrar en ese juego de quinielas y política ficción", ha dicho Romero, que ha añadido que "se está a mitad de la legislatura más dura de Andalucía" y ha pedido a los responsables políticos que "pongan los pies en el suelo, salgan a la calle y conozcan de primera mano los problemas que hay".

"Ir ahora a unas elecciones no es responsable, no es necesario y no hace ningún favor a los andaluces, porque tenemos unos presupuestos aprobados y hay estabilidad", ha enfatizado.

En cuanto a las declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que afirmó que Cs es un partido que puede pactar tanto con partidos de izquierdas como de derechas, Romero ha sostenido que "no ha dicho nada extraño" porque "como partido de centro, Cs quiere llegar a acuerdos con otras formaciones políticas". EFE