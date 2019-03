El PP asegura que Puigdemont está "muerto políticamente" y no lo sabe

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de responsables del "procés" están "muertos políticamente" pero no lo saben e intentan seguir aunque el proceso independentista también está "muerto".

En una entrevista en La Sexta, García Egea ha dicho que Puigdemont ya no sabe a qué agarrarse para mantener alguna esperanza de que el "procés" está vivo, tras afirmar el expresidente catalán que piensa volver a Cataluña si consigue el acta de eurodiputado como candidato de JxCat en las elecciones europeas del 26 de mayo.

"Esto me recuerda a alguna película del cine español o extranjera en la que el protagonista no sabía que estaba muerto. Estos señores están muertos políticamente, no se puede avanzar hacia ningún sitio en el proceso independentista", ha insistido García Egea, quien ha abogado por "poner orden" en Cataluña.

En este sentido, ha valorado que la Junta Electoral Central (JEC) ha "ratificado" lo que el PP ha dicho sobre la retirada de lazos amarillos de espacios públicos porque son "símbolos que representa una idea que no está en la Constitución".

Ha considerado que son un "insulto" a los jueces y fiscales y el Estado de derecho y en espacios públicos solo deben estar los símbolos que representen a todos, como la bandera de España de la comunidad y de la UE, y después "cada uno en su casa que ponga el que le de la gana".