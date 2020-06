El PP asegura que la "lealtad de Casado con los españoles está acreditada" y afea a Sánchez su "desdén" al partido

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha asegurado este lunes que la lealtad del presidente de su partido, Pablo Casado, con los españoles "está quedando acreditada" y ha afeado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "tremendo desdén" con el líder de la oposición.

Olano se ha expresado así en una entrevista en Radio Inter, recogida por Europa Press, después de que Sánchez reclamase este domingo "responsabilidad, altura de miras y patriotismo" a los partidos apoyando la propuesta que ha realizado la Comisión Europea con un fondo de 750.000 millones de euros para ayudar a salir de la crisis del coronavirus.

"El señor Sánchez es capaz en la misma frase de llamar a la unidad y al diálogo y acabar insultando al PP. Es algo que nos resulta llamativo", ha asegurado Olano, que ha recordado que los 'populares' han llegado a ofrecer "hasta 11 pactos de Estado" al presidente del Gobierno desde que llegó a la Moncloa.

"Su respuesta es el 'no' o el silencio", ha apuntado, para después insistir en que Casado, durante la última sesión de control, ofreció de nuevo cuatro pactos. "No es cierto que el PP no esté en la busca del consenso. Simplemente hay un tremendo desdén por parte de Sánchez", ha sostenido.

En una rueda de prensa en el Palacio de Moncloa, Sánchez, en una alusión velada al PP, pidió a las fuerzas del arco parlamentario ir de la mano, recalcando que la reconstrucción y la recuperación será "más rápida con unidad".

En este sentido, el vicesecretario del PP ha acusado de rechazar además todas las "ofertas de diálogo" que los 'populares' han puesto "sobre la mesa". Así, ha explicado que su formación ha presentado cerca de 7.000 iniciativas en el Congreso y en el Senado en las que sería "fácil ponerse de acuerdo".

"Pero el PSOE y Podemos rechazan cualquier acuerdo con el PP. Esto es preocupante porque la situación requiere de grandes acuerdos entre los dos grandes partidos. Pero la lealtad de Casado con los españoles está quedando acreditada", ha zanjado.

El propio Casado respondió este domingo a Sánchez preguntándose si "retomar la mesa con los independentistas" o negar la "responsabilidad" en las residencias de mayores es "patriotismo".