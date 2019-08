Cs asegura que estará "preparado" tanto si el "culebrón" de Sánchez acaba en elecciones como en un Gobierno con Podemos

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha señalado este sábado que desde su partido trabajan para estar "preparados" tanto para encarar nuevas elecciones como para estar en la oposición si "hay una legislatura con un Gobierno Sánchez-Iglesias", quienes "solo discuten de sillas y de cargos" porque al dirigente socialista "le dan igual las políticas".

"Pedro Sánchez sigue en su culebrón del verano con el señor Iglesias", ha valorado Villegas en declaraciones a los medios tras asistir al acto homenaje a 'Los Coloraos' en Almería, donde ha considerado que el debate sobre un programa a aplicar no se produce porque a Sánchez "le dan igual o está muy de acuerdo con las políticas que quiere realizar Podemos".

El dirigente de Cs ha indicado que su partido sigue introduciendo propuestas en el Congreso para poder discutirlas si finalmente se forma Gobierno, si bien se ha quejado de que se hace "difícil trabajar" en la Cámara Baja porque "entre la señora Batet y el señor Sánchez nos tienen el Congreso clausurado" y "no quieren que los diputados hagamos nuestro trabajo y controlemos a este Gobierno sin control".

No obstante, ha apuntado que su partido también se prepara ante un "posible escenario" electoral, para el que aún no se ha decidido si se repetirían listas o se confeccionarían unas nuevas, en caso de que las negociaciones del PSOE acaben en un "fracaso" y no se produzca un pacto con su "socio preferente", que ha identificado en Podemos. "Lo veremos en las próximas semanas, pero en todo caso en Cs estamos trabajando para estar preparados en cualquiera de los escenarios", ha insistido.

De cara a las próximas rondas de contactos, Villegas ha reiterado que la postura de su partido "está clara", de modo que Sánchez no contará "con un voto a favor ni con una abstención" dada la "totalmente distinta y antagónica" postura que existe entre sus partidos a la hora de plantear sus modelos.

Villegas ha incidido en el papel que la formación naranja juega a la hora de dar "estabilidad" en las instituciones en las que tiene presencia a través de sus gobiernos, sentido en el que ha destacado la labor de su partido en la Junta de Andalucía.

"La forma de actuar de Cs, cuando tiene responsabilidad de llegar a acuerdos de gobierno, contrasta claramente con la del señor Sánchez", según ha valorado antes de tildar de "espectáculo" el proceso de negociación entre socialistas y dirigentes de Podemos, a quienes, a su juicio, les mueven "intereses particulares".