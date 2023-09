El PP asegura que la "decadencia" del medio rural no se soluciona "con más altos cargos"

El diputado del PP Luis Venta ha asegurado este viernes que la "decadencia" que sufre el medio rural asturiano no se soluciona "con más altos cargos y más gasto", sino al contrario, y ha apuntado al PSOE y sus años de gobierno en la región como responsables de la situación del campo.

Durante la Comisión de Medio Rural y Política Agraria, el diputado 'popular' ha relatado que en las últimas dos décadas se han perdido 20.000 explotaciones, se ha reducido la cantidad de entregas de leche y se han incrementado las manadas de lobos y sus daños a la cabaña ganadera.

Venta espera que la "década del cambio" a la que alude el Ejecutivo "no sea para peor", aunque lo ha puesto en duda. Respecto a la comparecencia del consejero Marcelino Marcos, Venta ha señalado que, si bien su exposición inicial "suena bien", "esta música no les llega a los que viven y trabajan en el medio rural". "No soy nadie para dudar de sus intenciones, he dicho esto, pero la historia reciente les delata. Llevan diciendo más o menos lo mismo, con distinto vocabulario en los últimos 40 años, mientras el medio rural asturiano está en la UCI, como bien sabe", ha lamentado.

En la misma línea, la diputada de Vox Carolina López ha alertado de la situación de "ruina" en la que se encuentra a su juicio el sector primario en Asturias y ha reprochado al Ejecutivo que "no atienda" a las demandas de los agricultores y ganaderos asturianos. López ha instado al consejero a hablar con los ganaderos y escuchar las reclamaciones de un sector que "se muere". Por otro lado, la diputada ha instado al consejero a poner de nuevo en marcha el plan de gestión del lobo, reprochándole su "falta de voluntad política" y "valor" para ello.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, el diputado Xabel Vegas ha asegurado que la exposición del consejero "ha puesto de manifiesto un importante grado de coincidencia entre las fuerzas políticas que formamos este Gobierno de coalición progresista", aunque ha dejado claro que la política asturiana en torno al lobo "no la puede marcar en ningún caso el pony de la señora Úrsula von der Leyen, ni tampoco imágenes dantescas y criminales como las que vimos el pasado mes de abril a las puertas del Ayuntamiento de Ponga". Ha abogado Vegas por conjugar la atención a las demandas ganaderas "que sean razonables" con la protección de la biodiversidad "que forma parte de la riqueza de los asturianos".

Por otro lado, ha aplaudido que Medio Rural tenga como prioridad incluir la perspectiva de género en el mundo rural. "Sabemos que las mujeres siempre han sido el pilar fundamental de cohesión del mundo rural, pero también las grandes olvidadas", ha dicho, considerando "esencial" apostar por el relevo generacional y por el protagonismo de las mujeres en el sector primario asturiano.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé (Podemos) ha reclamado soluciones para el medio rural "más allá de buenas intenciones" y se ha cuestionado cómo se va fomentar cohesión territorial, cómo se van a generar oportunidades para que los jóvenes quieran dedicarse a este sector y si se va a mejorar la calidad de los servicios públicos en el medio rural. Tomé ha pedido que estos cuatro años sirvan para "construir un mundo rural fuerte, capaz de retener y atraer población".

Finalmente, la diputada del PSOE Alba Álvarez ha considerado "fundamentales" las políticas que el consejero ha ido desgranando a lo largo de la comisión, destacando aquellas orientadas a facilitar la modernización del sector primario, ganadería, agricultura y pesca, y el relevo generacional, todas ellas "encaminadas a mejorar la rentabilidad del sector". Partiendo de que "aún queda camino que recorrer", el PSOE cree "realista e ilusionante" el programa de gobierno.