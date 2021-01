El PI asegura que Cladera "ha inventado una comisión de investigación encubierta" sobre el caso de menores explotados

El presidente de El PI-Proposta per les Illes Balears, Antoni Amengual, ha asegurado este martes que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, "ha inventado una comisión de investigación encubierta" sobre el caso de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) explotados sexualmente.

En una nota de prensa, Amengual, que también es conseller del Consell de Mallorca, ha indicado que El PI participará en la comisión sobre el caso de los menores que se ha convocado para este miércoles "para aclarar lo ocurrido y si hay responsabilidades políticas".

"Nuestra obligación es asistir para fiscalizar la gestión del IMAS", ha resaltado Amengual, quien ha indicado que la presidenta del Consell "ha tenido que rectificar debido a las presiones y ahora no nos vamos a quedar fuera porque si no, no sabremos si el equipo del IMAS actuó correctamente".

En este sentido, ha recordado que "ya hace un año que reclamamos explicaciones sobre este tema y el equipo de gobierno lo único que ha hecho es jugar al despiste para terminar al final creando esta comisión que hará las funciones que pedíamos."

El presidente de El PI ha aclarado que esta decisión generará "controversia, pero el objetivo de nuestra formación es garantizar que esta comisión funcionará correctamente y debe servir para acabar con estos casos de explotación de menores implementando nuevos protocolos de coordinación".

"Nosotros pedimos responsabilidades", ha apuntado, para después concluir: "También tenemos la obligación como políticos de no hacer demagogia y crítica fácil, de dejar de lado las estrategias partidistas y dar un paso adelante cuando se requiere".