La Asamblea pide que se reserven plazas en los Conservatorios de Danza de la Región para personas con discapacidad

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP en la que se insta a que los Conservatorios de Danza de la Región reserven plazas para personas con discapacidad.

La diputada del PP Sonia Ruiz ha defendido la existencia de espacios inclusivos en la Región. Según ha dicho durante la defensa de la moción, "tenemos que crear espacios inclusivos y comunidades diversas para alejarnos de las barreras invisibles que generan actitudes, prejuicios y creencias injustificadas".

La parlamentaria ha expuesto que esta medida la tiene ya en mente el Gobierno regional para permitir el acceso de las personas con discapacidad "a unos niveles hasta ahora muy cerrados a las personas con discapacidad intelectual".

En concreto, Ruiz se ha referido a las personas con síndrome de Down. Tal y como ha expuesto, estas personas "suspenden la prueba de música por falta de adaptación curricular. Cabe preguntarse si suspenden ellos, o suspendemos nosotros, ya que, pudiendo simplemente adaptar esa prueba, no lo hacemos y les cerramos la puerta a desarrollar sus capacidades artísticas".

La diputada del PP ha remarcado que "la danza accesible es un pilar fundamental para desarrollar conceptos como la anatomía experimental y sabemos que las personas con discapacidad se encuentran en condiciones sociales desiguales y de baja participación".

Por otro lado, la comisión también ha aprobado una moción de los 'populares', aunque, en este caso, ha obtenido la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos. La iniciativa pedía al Gobierno nacional crear una nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Desde el PP, Mari Carmen Ruiz, ha lamentado que en España no haya una formación específica en este sentido, pese a que es una especialidad "reconocida desde hace años en la gran mayoría de países de la Unión Europea". La parlamentaria ha explicado que de los 16.000 médicos que en España trabajan en servicios de urgencias y emergencias, alrededor del 50% cambia a otra actividad médica diferente a los pocos años. Esto supone, según Ruiz "una dificultad a la hora de fidelizar el talento de estos profesionales de urgencias, al no poder equiparar el reconocimiento y las posibilidades de desarrollo profesional de los médicos especialistas".

La Comisión de Sanidad también ha abordado una moción de Podemos para poner en marcha medidas para el aborto, aunque no ha salido adelante. En palabras de la portavoz de Podemos, María Marín, "no tiene ningún sentido que el sistema público de salud expulse a las mujeres que quieren o tienen que abortar y menos aún que lo haga con la excusa de una objeción de conciencia generalizada que sabemos que no es real".

También se ha abordado una iniciativa de los socialistas para reducir el impacto del copago en las personas con trastorno mental y otras discapacidades en la que desde el PSOE criticaban medidas de la ley como las referentes a los servicios residenciales de establecer un copago hasta el 100% del precio de referencia del servicio. "Deja un bolsillo mínimo de 106.50 euros y además cambia el cálculo de la capacidad económica que aumenta el copago", indicaban.