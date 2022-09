La Asamblea Nacional Catalana afea a Aragonès que no acuda a la Diada

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha dicho "no entender" que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decline participar en la manifestación de la Diada Nacional de Cataluña y le ha reprochado que se fotografíe con el Gobierno de Pedro Sánchez y no con "centenares de miles" de independentistas.

El presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ha anunciado que no participará en esa manifestación independentista del 11S que organiza la ANC, después de que la presidenta de esa entidad, Dolors Feliu, haya advertido en declaraciones a "La Vanguardia" de que si Aragonès no va a la manifestación de la Diada, significará que "no está implicado con la independencia".

Aragonès, que en la última Diada sí acudió a la manifestación y fue increpado por algunos asistentes, cree que no sería "coherente" por su parte asistir a esta marcha, teniendo en cuenta cómo la plantea la ANC, ya que una movilización contra el papel de los partidos independentistas y del Govern, y no contra el Estado, "profundiza en las divergencias del independentismo", han señalado fuentes de la Generalitat.

En un comunicado posterior, titulado "la no participación del president Aragonès en la manifestación de la Diada no nos frena", la ANC dice "no entender cómo el presidente del Govern se hace fotografías con el Gobierno de Madrid y no se la quiere hacer con centenares de miles de catalanes que exigen la independencia, lo mismo que su partido lleva en el programa electoral".

La Asamblea asegura que se trata de una manifestación "en positivo para la independencia" y que no se convoca "contra nadie", si bien la entidad "no avala el autonomismo".