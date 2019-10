La asamblea de electos, nuevo terreno de disputa entre los independentistas

La denominada asamblea de cargos electos, un ente no oficial que reuniría a diputados, senadores y alcaldes con el fin de avanzar en el "procés", se ha convertido en otro elemento de discordia entre las fuerzas independentistas a la hora de responder a la sentencia del Tribunal Supremo.

El detonador es el acto que ha organizado este lunes la CUP en Barcelona, un encuentro de cargos electos para buscar una salida a la actual situación en Cataluña, en la que creen que el Govern no tiene "ningún margen de maniobra" al encontrarse bajo la "amenaza constante" del artículo 155.

Esta iniciativa es análoga a la asamblea de cargos electos que Puigdemont ya anunció el pasado 1 de octubre que activaría en caso de sentencia condenatoria del "procés", en el marco de las acciones del denominado Consejo por la República que él lidera desde Waterloo (Bélgica).

Esta asamblea, que de hecho promovió inicialmente la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) incluso antes de la creación del Consejo por la República, está planteada como un ente que reuniría a diputados, senadores, eurodiputados, alcaldes y concejales catalanes para avanzar en el objetivo de la independencia.

Como no sería un organismo oficial, tendría la particularidad de no estar sujeta al ordenamiento jurídico, pero, por la misma razón, los electos catalanes no tendrían obligación alguna de asistir, por lo que previsiblemente solo tendría representantes soberanistas.

La iniciativa de la CUP de convocar este martes una reunión en esta línea, sin el aval ni participación del Consejo por la República, ha molestado a los otros dos partidos independentistas.

En una rueda de prensa, la candidata de JxCat a las elecciones generales Laura Borràs ha recordado a la CUP que Puigdemont ya anunció recientemente la convocatoria de la asamblea de electos, prevista desde hace tiempo.

"Hace un año y medio que esperamos a la CUP. Nosotros, cuando la convoque, estaremos allí", ha subrayado Borràs para desmarcarse de la iniciativa de los antisistema.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha indicado que su partido está de acuerdo en activar esa asamblea pero ha puntualizado, en una crítica velada tanto a Puigdemont como a la CUP, que no les gusta "cómo se está planteando".

"Nosotros -ha añadido- lo habríamos hecho de otra forma, porque esto no va de ponerse una medalla al primero que la convoca, pero estamos trabajando en el tema y estamos convencidos de que muy pronto se acabará concretando".

En Twitter, el concejal de Guanyem Girona Lluc Salellas ha asegurado que ha acudido a Barcelona para asistir al acto organizado por la CUP junto con concejales gerundenses también de JxCat, ERC y Catalunya En Comú, y ha remarcado que "nada es en vano".

En la misma red le ha respondido el exconseller huido a Bélgica Lluís Puig, quien le ha recalcado que no dicen "nada diferente" a lo que ya plantea el Consejo por la República: "¿Vendréis a la próxima reunión?", le ha preguntado.

Por su parte, Demòcrates de Catalunya -integrado en el grupo de ERC en el Parlament- ha señalado como prioridad la activación de la asamblea de cargos electos por parte del Consejo por la República, aunque ha dado libertad a sus ediles y diputados para acudir al acto de la CUP porque consideran que es una de las "reuniones preparatorias".