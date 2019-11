La Asamblea de Ceuta pide la ilegalización de los partidos "separatistas" y que la UE considere "terroristas" a los CDR

La Asamblea de Ceuta ha acordado este martes con los votos a favor del PP y Vox y la oposición del resto (PSOE, MdyC y Caballas) instar al Gobierno de la Nación a usar o reformar "los instrumentos legales a su alcance" para conseguir la "ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación", así como la tramitación de una solicitud ante la UE para "inscribir a los denominados como Comités para la Defensa de la República (CDR) en la lista de organizaciones criminales y terroristas".

El acuerdo adoptado con las transaccionales introducidas por el PP en la propuesta original de Vox también reclama al Ejecutivo estatal que "inicie una reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos "en el sentido de permitir, en su caso, la suspensión de cualquier pago de subvenciones o ayudas públicas" a los CDR "o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con ellos".

El portavoz proponente, Carlos Verdejo (Vox), ha defendido que es "necesario y vital para la unidad de la Nación y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles" la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas "con el objeto de restaurar el orden constitucional en todo el territorio nacional" y de "dar cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Española".

Su homólogo del PP, Carlos Rontomé, ha recordado que la española "no es una democracia militante" y que, por lo tanto, no cabe equipararla con la de Portugal o Alemania, como había hecho su predecesor en términos de Derecho comparado, y ha reducido sus diferencias con Vox a aspectos formales relativos a las instituciones u órganos ejecutivos a los que debían dirigirse las reivindicaciones de la Cámara.

Aunque finalmente sus siete diputados han votado en contra, el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha anunciado su abstención por discrepancias con el contenido de la iniciativa. "Nosotros estamos a favor de la unidad nacional y en contra del independentismo", ha resumido su postura.

La portavoz del MdyC, Fatima Hamed, ha enfatizado que "estamos en 2019, no en 1936, y en un Estado social y democrático de Derecho con separación de poderes en el que el aspecto punitivo corresponde a los Tribunales legalmente establecidos, no a los de Honor". "Este Pleno no puede instar al Gobierno a ilegalizar nada ni señalar a nadie como terrorista: para eso están los Tribunales salvo que vayamos a empezar los políticos a juzgar y a condenar", ha reprochado a Vox.

El representante de Caballas, Mohamed Ali, también se ha desmarcado de la propuesta con rotundidad. "Hay quienes consideramos que las diferencias políticas hay que dirimirlas dialogando y quienes proponen ir con el garrote, pero la dimensión que se está dando al tema catalán es desproporcionada", ha alertado, "está haciendo daño a España, porque estos sentimientos tan crispados, estas ganas de pegarse, yo no las he visto en el Reino Unido o en Canadá".

Según el localista, "el orden constitucional está vigente, las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo y, desgraciadamente, hay dos millones de personas en Cataluña que quieren independencia, pero pedir la ilegalización de formaciones que hace dos días se han presentado a las elecciones generales... ¿Por qué no ilegalizamos los partidos fascistas que incitan al odio, demonizan una religión, están en contra de la inmigración y denigran a la mujer? Para mí es mucho más grave incitar a la gente a odiar a las personas", ha concluido.