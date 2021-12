La Asamblea aprobará definitivamente este miércoles los Presupuestos con los votos de PP y Vox

La Asamblea de Madrid continuará este miércoles con el debate de las enmiendas de los grupos de la oposición a los Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para 2022, que serán rechazadas en votación con los votos del PP y Vox, por lo que saldrán adelante las cuentas pactadas entre ambos partidos.

Ayer culminó la primera parte del Pleno con el debate de las enmiendas 'vivas' de los grupos de la oposición (un total de 3.716) por secciones. Las secciones que no han dado tiempo a debatirse lo harán ya hoy, a partir de las 9 horas.

Después, se suspenderá el Pleno y vendrá el turno de las votaciones, sección a sección, en torno a las 13.30 horas y con una duración de una hora y media aproximadamente.

Finalizado el debate, la Presidencia someterá a votaciones conjuntas respectivas todas las enmiendas y votos particulares mantenidos por cada Grupo Parlamentario por el orden en que se formalicen los correspondientes escritos de mantenimiento, diferenciando igualmente el articulado y cada una de las Secciones.

El Consejo de Gobierno podrá intervenir con el límite de una intervención dentro del mismo turno en el debate correspondiente a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Previsiblemente, lo hará el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Estas cuentas, tras dos años prorrogadas, suponen un incremento de casi un 15% respecto a 2019 al alcanzar los 23.000 millones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el 26 de octubre el Proyecto de Presupuestos de la región para 2022. Las cuentas para el año que viene suman 23.033 millones de euros, un 14,8% más que en 2019, ya que incluyen fondos europeos Next Generation por importe de 746,4 millones que la Comunidad recibirá.

Según explicó Fernández-Lasquetty la elaboración de los Presupuestos parte de "una previsión conservadora" de crecimiento del 6,3%, y de una dinamización del mercado de trabajo que podría situarse en el 3,4%, lo que implicaría cerca de 105.500 nuevos ocupados. Además, cuentan con el respaldo de las previsiones de la AIReF.

Justo un mes más tarde, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Vox llegaron a un acuerdo mediante el que el partido liderado por Rocío Monasterio le daría sus votos favorables a las cuentas autonómicas.

Así, incluyeron 13 medidas entre las que se encuentran una auditoría a centros de menas, educación gratuita de 0 a 3 años y reducir el gasto innecesario en duplicidades de cargos de la Comunidad, disminuir el gasto en consejerías y suprimir "los chiringuitos". En el mismo se incluía también rechazar todas las enmiendas totales y parciales de los grupos de izquierda.

De esta forma, el 2 de diciembre en el Pleno de la Asamblea PP y Vox tumbaron con sus votos las enmiendas de totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, llegaron las parciales: el Grupo Parlamentario Socialista presentó 476, Más Madrid, 1.587 y Unidas Podemos 1.655. Todos ellos las mantendrán 'vivas' en el Pleno de este martes (en el caso del PSOE, 474), al igual que Vox con las 13 incluidas en el acuerdo con el PP.

UNOS PRESUPUESTOS QUE "DEJAN MUCHO QUE DESEAR" PARA LA IZQUIERDA

Los tres partidos de izquierda han mostrado su rechazo a estos Presupuestos. Ayer, durante el debate de las enmiendas 'vivas' acusaron al Gobierno regional de haberles "hurtado" el debate de los Presupuestos regionales, que son "malos" para los madrileños y no se centra en sus verdaderos "problemas".

Unos Presupuestos que consideran que deja "mucho que desear" en cuanto a modelo económico, que no tiene como "clave" a la industria ni una educación pública, vivienda, servicios sociales y oportunidad en la cultura. "No estamos de acuerdo con estos Presupuestos y no se escucha a la oposición", lamentaron los tres grupos.