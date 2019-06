Asaltar casas de futbolistas mientras juegan: Al menos 11 casos en último año

FÚTBOL ROBOS (Previsión)

Once futbolistas de equipos españoles han sido en el último año víctimas de robo en sus casas, asaltadas mientras jugaban un partido. Un goloso "negocio" para los cacos que consiguen huir con su preciado botín: joyas y relojes valorados hasta en 500.000 euros, como ha trascendido en algún caso.,En este particular equipo de once hay tres víctimas que militan en el F.C. Barcelona, otras tres en el Valencia, dos en el Betis, una en el Real Madrid, otra en el